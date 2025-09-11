La Junta destina 227.000 euros a Almonaster (Huelva) para obras del PFEA y actuaciones para paliar daños de la dana

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública en Huelva, Carmen Céspedes, en una reunión con el alcalde de Almonaster la Real, Jacinto Vázquez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha destinado más de 227.000 euros a Almonaster la Real (Huelva) para la ejecución de obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) correspondientes a 2024 y 2025 y para actuaciones destinadas a paliar los daños de la dana del pasado otoño.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública en Huelva, Carmen Céspedes, ha visitado el municipio y ha mantenido una reunión con el alcalde, Jacinto Vázquez, para conocer los proyectos ejecutados con estos fondos.

En cuanto al PFEA, la aportación de la Administración andaluza de 2024 fue de casi 44.000 euros para la reforma y urbanización de calles y mejoras de espacios públicos en las localidades de Almonaster La Real, El Arroyo, Aguafría, El Patrás y Calabazares. El presupuesto total de esta obra ha sido de 188.884 euros.

En relación a 2025, la Junta ha aportado algo más de 69.000 euros repartidos en dos obras. En concreto, para la urbanización de calles en Almonaster La Real, Las Veredas, El Patrás y Gil Márquez el Gobierno andaluz ha destinado 42.490 euros. La cuantía invertida para esta actuación entre todas las administraciones asciende a 182.634 euros.

El otro proyecto ha sido la rehabilitación de Antiguas Construcciones en 'La Madroña' como Aula de la Naturaleza. El coste de esta actuación asciende a 114.901 euros de los que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha aportado 26.697 euros.

En este sentido, la delegada ha destacado que el PFEA es "un ejemplo de colaboración entre administraciones", ya que se trata de "un programa en el que participan el Gobierno central, la Junta y las Diputaciones para cofinanciar proyectos que ejecutan los ayuntamientos y que contribuyen a generar empleo en el medio rural y a fijar la población al territorio". El Gobierno andaluz cofinancia junto a las Diputaciones provinciales los materiales de las obras que ejecutan los ayuntamientos.

Asimismo, Céspedes también ha puesto en valor que "la Junta ha estado al lado de los municipios afectados por la dana del pasado otoño". En este sentido, se ha referido a las ayudas otorgadas para reparar daños en infraestructuras y servicios públicos que, en el caso de Almonaster la Real, han ascendido a 43.950 euros y se han destinado a limpieza y mantenimiento de la canalización de aguas pluviales en la aldea de Las Veredas.