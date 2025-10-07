La Junta elabora tres guías didácticas de la exposición 'La Joya. Vida y eternidad en Tarteso' del Museo de Huelva

Presentación de las tres guías didácticas de la exposición 'La Joya. Vida y eternidad en Tarteso'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, ha presentado tres guías didácticas interactivas y "totalmente innovadoras", que van dirigidas a escolares desde infantil hasta cuarto de la ESO sobre la exposición 'La Joya. Vida y eternidad en Tarteso' que acoge el Museo de Huelva.

El acto de presentación de las guías, en las cuales el alumnado podrá in avanzando según vaya adquiriendo conocimientos, ha contado con la presencia del alumnado de sexto de Primaria del Colegio Salesianos Santo Cristo Sacerdote de Huelva, ha indicado la Junta en una nota de prensa.

El contenido didáctico de las guías ha sido realizado por Teresa Suárez en coordinación con el personal técnico del Museo. Por otro lado, el diseño, funcionamiento del pdf interactivo y la maquetación lo han realizado dos jóvenes expertos en animación 3D, juegos y entornos interactivos: Pablo y Ángel Sánchez Mora.

"El objetivo de estas guías es que los alumnos puedan trabajar nuestra exposición antes de venir al Museo. Nuestra labor cultural y educativa trasciende las paredes del Museo e intentamos ayudar al profesorado. Como decimos no son simples PDF, son herramientas interactivas donde el alumnado puede ir conociendo la historia de La Joya y a la vez, la cultura funeraria de Tarteso", ha asegurado la delegada.

Así los alumnos podrán convertirse en "auténticos arqueólogos" excavando en la necrópolis y descubriendo los objetos "más interesantes" de La Joya. Al final, como "recompensa al esfuerzo y al trabajo realizado" encontrarán la dos piezas más singulares de la exposición: la arqueta de marfil y el carro tartésico, ambas piezas de la tumba principesca número 18.

La Junta ha indicado que las guías estarán disponibles, además, para todo aquél que quiera "aprender y divertirse en casa", en la página web del Museo de Huelva.