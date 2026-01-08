La Junta entrega 228 Puestos de Trabajo Digital Único para mejorar la gestión de servicios públicos en Huelva

Renovación de equipos informáticos. - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN HUELVA

HUELVA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Digital de Andalucía (ADA), entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha hecho entrega de un total de 228 equipos informáticos para distintos puestos técnicos de todas las delegaciones en Huelva. Con esta medida, se refuerza la capacidad operativa de los servicios públicos de la Administración andaluza.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en total, la Junta de Andalucía repartirá 3.532 nuevos puestos de trabajo digitales, con una inversión de 3,22 millones de euros, distribuidos en 40 sedes de las diferentes consejerías y delegaciones territoriales en las ocho provincias, divididos en tres perfiles: para personal directivo o con responsabilidades específicas; un perfil de alta movilidad orientado a personal técnico, y otro estándar que concentra la mayor parte de la dotación.

En cuanto a la distribución de estos puestos digitales, la mayor parte se destina a las delegaciones territoriales de la Junta, con 2.656 de los 3.532 equipos desplegados, mientras que los 876 restantes se distribuyen entre los servicios centrales de diversas consejerías y organismos. Se refuerza así la capacidad operativa de la Administración en el territorio y el compromiso de impulsar las capacidades digitales en toda Andalucía, en el marco de las iniciativas previstas en el Plan Plurianual de la Agencia Digital de Andalucía y las acciones previstas para 2026.

La delegada territorial de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez, ha destacado que "la dotación de equipamiento tecnológico avanzado tiene como objetivo reforzar la capacidad operativa de la Administración andaluza para mejorar la gestión de los servicios públicos en sintonía con la apuesta por la administración digital del Gobierno andaluz".

En este sentido, ha subrayado que esta actuación "no solo se justifica en términos de modernización, sino también por los principios de racionalización y sostenibilidad", ya que "se espera que genere un importante ahorro de costes en infraestructura, licencias, soporte técnico y consumo energético".

Núñez ha reseñado que esta renovación "favorece la integración de la estructura central con la red territorial, acercando los servicios digitales a toda la ciudadanía, al tiempo que tiene un impacto directo en la mejora de la prestación de los servicios públicos en términos de agilidad en la gestión y sumando mejoras en ámbitos como la ciberseguridad, la eficiencia y la productividad de la Administración".

Además, ha detallado que "va a potenciar la coordinación y colaboración entre organismos y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis o emergencia, permitiendo mayor rapidez en la gestión de recursos desde cualquier ubicación".

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO

El contrato contempla el suministro de equipamiento completo, que incluye ordenador portátil, monitor, teclado, ratón, mochila y sistemas de seguridad, y se estructura en tres perfiles diseñados para adaptarse a las distintas funciones y responsabilidades. Se distinguen un perfil de mayor rendimiento (Lote 1), dirigido a personal directivo o con responsabilidades específicas; un perfil de alta movilidad (Lote 2) y orientado a personal técnico; y un perfil estándar que concentra la mayor parte de la dotación (Lote 3).

En el plano tecnológico, los equipos portátiles incorporan funciones tecnológicas de última generación como un procesador NPU para Inteligencia Artificial (IA) con 40 TOPS, además de un rendimiento mínimo de procesador de 15.000 puntos en la prueba PassMark CPU Mark. En materia de seguridad digital, usan firmware UEFI BIOS con Secure Boot, sistemas de recuperación de BIOS y el chip TPM 2.0 certificado.

En cuanto a la movilidad, los equipos del Lote 1 destacan por su ligereza, contando con 32 GB de RAM DDR5. Además, la Junta garantiza la calidad de la inversión al exigir una garantía mínima de fabricación de tres años para todo el equipamiento.

Esta actuación se enmarca en las prioridades europeas de transformación digital de las administraciones públicas y en los objetivos del Plan Plurianual de la Agencia Digital de Andalucía 2025- 2030, así como en el 'Triplán' de la Junta de Andalucía, iniciativa que que integra el Plan Estratégico del Modelo de Organización Territorial Provincial, la Estrategia de Administración Digital centrada en las personas y la Estrategia para una Administración Pública Innovadora.

Este marco estratégico establece la necesidad de avanzar hacia una Administración más moderna, eficiente e innovadora, apoyada en una base tecnológica sólida que permita transformar los procesos internos y mejorar la prestación de los servicios públicos.