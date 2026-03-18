La Junta y Fundación CaixaBank Dualiza forman en Huelva a más de 70 orientadores educativos

Jornada formativa dirigida al personal orientador organizada por la Junta de Andalucía y Caixabank Dualiza. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y la Fundación CaixaBank Dualiza han celebrado este miércoles en Huelva una jornada formativa dirigida al personal orientador con el objetivo de reforzar sus conocimientos sobre el nuevo sistema de Formación Profesional y mejorar las herramientas con las que acompañan a estudiantes y trabajadores en la toma de decisiones formativas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la sesión, que ha tenido lugar en el Salón de Grados de la ETSI de la Universidad de Huelva, forma parte del ciclo de encuentros que recorrerá las ocho provincias andaluzas entre marzo y abril, y que permitirá formar a más de mil orientadores de la comunidad autónoma.

Cada jornada tiene una duración de tres horas y media y combina información normativa, análisis del mercado laboral provincial y recursos prácticos para la orientación. Durante el encuentro, el personal orientador ha conocido las claves de la Ley Orgánica 3/2022 y del Real Decreto 659/2023, que desarrollan el nuevo sistema integrado de FP.

Además, se han abordado los diferentes itinerarios formativos, los procedimientos de acceso y las características de la FP Dual. La jornada ha incluido también un análisis de las tendencias del mercado laboral en Huelva, identificando los sectores estratégicos y las oportunidades de empleo para perfiles de FP en la provincia. Se ha prestado especial atención a las profesiones STEAM y a la necesidad de reducir la brecha de género en estas áreas.

Como cierre, los asistentes han recibido una batería de recursos y herramientas especializadas para mejorar su labor de acompañamiento a estudiantes, trabajadores y personas en proceso de recualificación. Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía y la Fundación CaixaBank Dualiza refuerzan el papel del personal orientador como agente clave para acercar la Formación Profesional a la ciudadanía en un contexto de transformación educativa y creciente demanda de perfiles técnicos.

CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada de modo íntegro a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades.

Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad. Desde su inicio, toda su actividad ha beneficiado a 60.000 estudiantes, 8.000 empresas y 5.000 actividades con centros educativos.