Junta e Iglesia analizan la restauración y catalogación de bienes muebles del patrimonio eclesiástico en Huelva

Comisión Mixta Junta de Andalucía e Iglesia católica en Huelva.

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta Junta de Andalucía e Iglesia católica ha mantenido, en su ámbito provincial, un encuentro en el que se han abordado las actuaciones en materia de catalogación de los bienes del patrimonio cultural religioso en Huelva. Entre estas se encuentra la campaña de inventario de bienes inmuebles, muebles y actividades del patrimonio cultural religioso correspondiente a 2025, así como las propuestas para el próximo año.

Así lo ha indicado en una nota la Junta, que señala que en cuanto a la conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural religioso, la comisión ha analizado el estado de la redacción de los proyectos de conservación de la iglesia de San Sebastián del término municipal de Higuera de la Sierra, y de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del municipio de Aroche.

En el encuentro han participado la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, y el vicario episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales, Jaime J. Cano Gamero, además de otros responsables técnicos y representantes de ambas instituciones

La reunión ha tenido lugar en la sede de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva. En este tipo de encuentros se realizan propuestas de intervenciones sobre los bienes inmuebles, así como actuaciones sobre el patrimonio documental, bibliográfico y musical de la Iglesia católica.