La Junta informa a los ayuntamientos de Huelva de las ayudas para caminos rurales tras el tren de borrascas

Reunión con representantes de municipios de la provincia de Huelva para informarles de las ayudas que la Junta a destinar para la reparación de los caminos rurales para paliar los daños producidos por las últimas borrascas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, acompañado del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos, se ha reunido con los representantes de unos 60 municipios de la provincia de Huelva para informarles de las ayudas que la Administración andaluza va a destinar para la reparación de los caminos rurales para paliar los daños producidos por las últimas borrascas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este encuentro se enmarca dentro la colaboración institucional que la Consejería quiere impulsar para que los consistorios andaluces puedan preparar la documentación que van a necesitar y agilizar así, en la medida de lo posible, los trámites.

"Es importante que conozcáis de primera mano las ayudas que va a impulsar la Administración autonómica para reparar las incidencias sufridas en los municipios y que las podáis trasmitir los vecinos que utilizan esos caminos y vías y que sepáis lo que vais a necesitar de cara a acogeros a las mismas y podáis solicitarlas en tiempo y forma", ha manifestado Correa.

Al respecto, el delegado de la Junta ha señalado que los ayuntamientos son "los ojos de la administración en el territorio", por lo que "su voz es muy importante" y así lo han querido dejar patente "en la configuración de estas subvenciones".

Por su parte, el delegado de Agricultura ha subrayado que el objetivo es ser "ágiles e ir por delante en la medida en la que cuanto más trabajo haya adelantado mejor se puede garantizar que todo vaya sobre ruedas".

En el caso concreto de la Consejería de Agricultura, los técnicos de las delegaciones territoriales y de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) andaluzas llevan semanas dedicados a la evaluación de la situación caso por caso con el fin de que la respuesta sea la más adecuada. Burgos ha trasmitido también a los representantes municipales que "los caminos que podrán acogerse a estas ayudas por la vía de emergencia deben estar intransitables, aunque no estén totalmente cortados, sí que se encuentren en una situación compleja".

El delegado de Agricultura ha informado, a su vez, de que se va a crear una comisión en la que estarán presentes la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial que garantice la coordinación y evite la duplicidad de proyectos. "Es importante que trabajen unidas todas las administraciones, desde la Unión Europea a los ayuntamientos pasando por el Estado, la Junta y las diputaciones, una estrategia colectiva de todas las administraciones e instituciones para que los recursos lleguen cuanto antes y las actuaciones de emergencia se desarrollen de forma ágil", ha apostillado Burgos.

El 'Plan Andalucía Actúa', puesto en marcha por la Administración autonómica, destinará casi mil millones de euros al sector primario, de los cuales 700 son para las indemnizaciones de agricultores y ganaderos, y 120 millones de euros para la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío,

Además, 136 para reparar daños en cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación de las demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Junta y para labores de mejora en presas, canales, azudes, aliviaderos y otras infraestructuras hídricas; así como 31 para pérdidas en el sector de la pesca y la acuicultura.

El Consejo de Gobierno declaró desastre natural la sucesión de borrascas registradas en Andalucía de noviembre a febrero. En Andalucía se han realizado varias peticiones al Gobierno central encaminadas a respaldar a los afectados por las lluvias.

Entre otras cuestiones, se han pedido medidas de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) como las adoptadas por la Junta, la puesta en marcha de medidas excepcionales como la activación de la reserva de crisis de la PAC, del fondo de solidaridad de la Unión Europea y del fondo de contingencia del Estado. Asimismo, también se ha solicitado la movilización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.