La Junta mantiene las actuaciones del Plan Itínere II en caminos de Zufre, Cala y Cañaveral de León (Huelva)

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro Burgos, en su visita a una de las actuaciones del Plan Itínere. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha intervenido con el Plan Itínere en tres proyecto en vías rurales de la provincia de Huelva con una inversión de casi 500.000 euros. De este modo, estas intervenciones se han realizado en el Camino Blanco de Zufre (330.360 euros); el Camino de la Calleja Pelambre de Cala (83.443 euros); y el Camino del Colchón de Cañaveral de León (85.823 euros).

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos, acompañado de otros representantes municipales, ha visitado las zonas para supervisar la evolución de estas obras de mejora en dichas vías, según ha indicado la administración andaluza en una nota.

Las intervenciones en los diferentes puntos consisten en la distribución de una capa de zahorra con hormigón armado, así como en la limpieza y desbroce de cunetas para evitar corrimientos de tierra y afianzar taludes.

Se trata, según ha explicado el delegado, de actuaciones de "gran importancia" pues "reafirman el compromiso de la Junta de Andalucía con las zonas rurales y los sectores agrícolas y ganaderos, facilitando el acceso a las explotaciones y el tránsito de todos los vecinos de la zona que hacen uso de esta vía, lo que contribuye a la actividad empresarial y a fijar la población en el territorio", ha expresado.

Álvaro Burgos ha destacado que los caminos rurales son infraestructuras "indispensables para garantizar la productividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, facilitando el tránsito de vehículos, maquinaria y personas".

Las actuaciones del Plan Itínere II son cofinanciadas al 75% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y se incluyen en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022.