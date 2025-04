La Junta se muestra convencida de llegar a un acuerdo con el Gobierno para ejecutar la presa de Alcolea (Huelva)

HUELVA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, se ha mostrado "convencido" de que se llegará a un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para que la administración andaluza ejecute la presa de Alcolea, de forma que el Gobierno central se haga cargo de otras infraestructuras "menores" pero que "tienen que estar en tiempo y forma" y es lo que actualmente se encuentran negociando "aunque faltan por cerrar algunos flecos".

Así lo ha indicado Correa en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que la presa de Alcolea "embalsa todo el agua que consume toda la provincia durante un año", por lo que "es muy importante tener ese agua, porque actualmente, que no está terminada, cada vez que llueve ese agua se pierde".

"Y al final tenemos una presa que no es útil, que no funciona en su objetivo. Y es tanta nuestra insistencia con ello que le hemos planteado al Ministerio la posibilidad de hacerlo si ellos no quieren, porque sabemos la importancia que tiene en Andalucía. Por ello, hemos solicitado que nos autorice para darle viabilidad y vamos a buscar una fórmula económica para entre ambas partes ejecutar algo que le corresponde al Miteco. Vamos a negociar para que nos la deje hacer", ha remarcado, antes de añadir que esa es "la vía, lo que el presidente transmite a las consejerías, dialogar para buscar soluciones".

De este modo, la administración andaluza ejecutaría la presa, "en función de la Autorización Ambiental que tiene" y "a cambio, el Miteco se hace cargo de otras infraestructuras que corresponden a la Junta y que son de menor envergadura, pero necesarias" y, "por supuesto, habría que hacerlas en el plazo establecido".

En este sentido, ha destacado que si la negociación llega a buen puerto la Junta "la empieza mañana mismo si se autoriza", y "no le importa hacer la inversión", pero el Ministerio "se tendría que comprometer a realizar las obras que tenía presupuestadas el Gobierno andaluz" y ejecutarla en el plazo previsto porque "sino se desviste un santo para vestir otro y al final dejo carencia en otro lado".

"Y ahí estamos en esa negociación. La ministra ya dijo públicamente que lo ve bien, pero le faltan flecos y hasta que no tengamos pues no se firmará el acuerdo. Por parte de Juanma Moreno, lo que se transmite a los consejeros es diálogo, consenso, sintonía y, sobre todo, intención. Con esa pauta, al final se va a llegar a un acuerdo seguro".

Cuestionado por la recuperación del Odiel por acidez, Correa ha señalado que el Miteco decía que no se podía ejecutar la presa "hasta que la Junta no corrija la cuestión de los pasivos mineros", pero afirma que eso "no es así". Al respecto, ha indicado que "la propia declaración en pacto ambiental que rige la ejecución de la actuación por parte del ministerio ya habla de que, una vez ejecutados esos trabajos, se corrige automáticamente ese tema de los pasivos mineros".

"Si la declaración que marca la pauta de cómo hay que ejecutar esa presa ya dice que en el momento en que se terminen esas actuaciones se corrige automáticamente el problema de los pasivos mineros, el decirnos que lo corrijamos previamente es como duplicar el costo en algo que se puede hacer de una sola vez. Una vez ejecutados los trabajos de adaptación de la propia empresa se verán corregidos, porque dentro de esos trabajos se hacen una serie de decantaciones, una serie de trabajos que hacen que esos pasivos mineros se eliminen", ha explicado.

Respecto al resto de obras pendientes del Estado como el Canal de Trigueros, la Presa de Coronada, o el Trasvase al Condado, el delegado ha afirmado que "ni están ni se les espera".

ANILLO HÍDRICO DE LA SIERRA

De otro lado, sobre el Anillo Hídrico de la Sierra, Correa ha manifestado que la segunda fase está pendiente de la licitación de la redacción del proyecto y la tercera, pendiente de la licitación de la ejecución de la obra.

En este sentido, ha indicado que la primera fase ejecutada completamente y que la segunda va "más despacio" porque se han planteado "varias modificaciones de mejora en cuanto a lo que inicialmente estaba planteado", pero que la Junta está "en diálogo constante y continuo con ayuntamientos, porque hay que pasar por zonas que afecta a territorios". De este modo, se están buscando "soluciones alternativas a lo que ellos dicen que es importante tener en cuenta y no tomar la solución inicial que se tenía planteada".

"Por lo tanto, estamos en ese 'impasse' de diálogo para terminar de visualizar cómo queremos el proyecto y sacarlo a redacción y por eso no salió el proyecto de redacción todavía. Es una inversión importante y sabemos lo que supone para la sierra tener ese anillo hídrico. Por eso estamos intentando agilizar todos los trámites ambientales y los acuerdos y autorizaciones por parte del Ministerio, e intentamos sacar para adelante lo antes posible esa segunda y esa tercera fase", ha concluido.