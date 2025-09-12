La Junta participa en una suelta de perdices en la Finca El Calamón de Santa Olalla del Cala (Huelva)

SANTA OLALLA DEL CALA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, ha participado en una suelta de perdices silvestres en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la finca El Calamón, propiedad de la empresa forestal Ence, en el término municipal de Santa Olalla del Cala.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta suelta, en la que han tomado parte el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Antonio Plaza; el director conservador de este paraje, Antonio José López, y el director de Patrimonio Sur de Ence, Miguel Ángel Cogolludo, se enmarca en el convenio de mejora de Biodiversidad firmado con esta entidad empresarial, debido a la existencia de una pareja reproductora de águila imperial en las inmediaciones de la finca que gestiona.

La pareja de águila imperial adquiere una "gran importancia" para la conservación de esta especie en peligro de extinción, ya que es la primera que se detecta en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Este hecho es además un aliciente, ya que se sitúa en una finca de propiedad privada (Ence) y que está gestionada cinegéticamente con cazadores locales de Santa Olalla del Cala, lo que "la convierte en un ejemplo de implicación de particulares en la conservación de especies protegidas".

El titular de Sostenibilidad ha remarcado "lo fructífero y positivo de la colaboración público-privada". "En este caso, entre la Delegación Territorial y la empresa Ence, titular de la finca en la que se ha procedido a la suelta, así como la implicación de los cazadores en la conservación y protección de nuestro entorno natural".

"Este tipo de actuaciones viene a acreditar que el modelo del Gobierno de Juanma Moreno, de colaboración entre la Administración --sector público-- y las empresas --sector privado-- es positiva en las políticas de conservación, protección y mejora de nuestro entorno natural, al igual que hacer partícipes de esta acción a sectores de la población como los cazadores".

"Esta línea de trabajo está muy presente en nuestra Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente con muchos ejemplos similares de cooperación para seguir mejorando los espacios naturales protegidos de Huelva", ha concluido Yórquez.

Por su parte, Miguel Ángel Cogolludo ha destacado que en Ence creen que la gestión forestal sostenible "no es solo un compromiso medioambiental sino una responsabilidad social con las generaciones presentes y futuras".

"En este sentido, nuestras prácticas están diseñadas para conservar la biodiversidad, mejorar la salud de los ecosistemas y garantizar que cada hectárea gestionada produzca valor sin comprometer su capacidad regenerativa", ha señalado.

La perdiz silvestre es un alimento fundamental en la dieta del águila imperial y, por ello, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se programan estas sueltas de perdices procedentes de Estación de Referencia de Lugar Nuevo en Jaén.

La disminución generalizada del conejo de monte a finales de los años 80 y posteriores décadas a causa de diferentes cepas de la denominada enfermedad hemorrágica vírica (EHV) ocasionó un descenso de las poblaciones de conejo que afecta de manera negativa a la productividad de los territorios tradicionales de águila imperial. Por esta circunstancia es "vital" realizar una gestión adecuada en las fincas que redunde en la mejora de las poblaciones de conejo y de perdiz.

En las zonas donde el conejo de monte ha desaparecido o es escaso, el águila imperial ha tenido que diversificar sus presas, alimentándose de diferentes especies de córvidos, carroña, reptiles, palomas y perdices.

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA IMPERIAL

En este sentido, el Plan de Recuperación del águila imperial se fomenta el reforzamiento de las poblaciones de perdiz en fincas donde esta rapaz nidifica, con el fin de incrementar la productividad de estos territorios de nidificación. Para ello, se firman convenios de colaboración entre determinadas fincas privadas y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, una de cuyas medidas es la liberación de perdices.

Las perdices que se sueltan provienen de la Estación de Referencia que la propia Consejería tiene y cuya calidad genética y sanitaria está garantizada. Se liberan ejemplares juveniles de perdiz producidos en la misma temporada reproductora. El número de perdices a liberar depende de la disponibilidad de las mismas en la Estación de Referencia y de la extensión de la finca donde se liberarán.

Las sueltas se realizan directamente en el medio, pero se le facilitan puntos provistos de comedero y bebedero. Las sueltas de perdices se deben realizar en septiembre y octubre, dado que la procedencia de las perdices está garantizada. Estas liberaciones no generan en ningún caso efectos negativos sobre las poblaciones naturales de perdices.

Las perdices que se sueltan pueden desplazarse hasta cuatro kilómetros del lugar de liberación. Se ha comprobado que se integran en los bandos de perdices locales, y, gracias a la lectura de anillas de color, se ha constatado también la supervivencia de perdices liberadas dos años antes.