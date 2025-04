Junta pide un plan de sellado de los vasos del vertedero de Nerva (Huelva), que clausurará "sin prórroga ni demora"

HUELVA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha señalado que la Junta de Andalucía ha exigido a la empresa propietaria del vertedero de Nerva que presente un plan de sellado, clausura y "regeneración" para los vasos de residuos no peligrosos y que, "en el momento que cumplan lo que tienen establecido, se cerrará automáticamente sin prórroga ni demora", algo que la Junta tiene "claro", por lo que en esta legislatura clausurará "el 60% del vertedero".

Así lo ha manifestado el delegado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que después del procedimiento sancionador interpuesto en 2023, que finalizó "sin sanción", ya que "se ha constatado que no hay infracción por incumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI)", "solo se permitirá el depósito de las 780.000 toneladas pendientes para la conformación final de los vasos de cara a su clausura" de "residuos no peligrosos" y "que provengan solo de la comunidad autónoma" y "no del resto de Europa".

Correa ha explicado que ha la administración andaluza inició un procedimiento sancionador sobre las instalaciones de Nerva por "incumplimiento de los condicionados de la AAI", al considerarse que se encontraban "colmatados" pero que "la empresa alegaba que el plan que tenían no se había llegado al total de la colmatación", por lo que se encargó un informe técnico a una empresa externa "especializada" y "como medida de carácter provisional", se ordenó el "cese inmediato" de la actividad en los vasos II y III.

De este modo, ha señalado que en el transcurso del expediente sancionador, y tras las alegaciones y pruebas presentadas por el titular del vertedero (DSM), los equipos técnicos de la Delegación Territorial de Huelva estimaron que "se necesitaba asesoramiento externo que permitiera obtener información adicional para la resolución del expediente sancionador". Por ello, en junio de 2024 se encarga dicho estudio, y en julio de 2024 se realizan visitas a las instalaciones de Nerva y "se realizan sondeos de prueba en agosto del mismo año".

Así las cosas, el delegado ha indicado que "en octubre de 2024 se recibió un informe técnico con "un estudio amplio y detallado" sobre el estado actual de los vasos de vertido de residuos no peligrosos y que el informe reflejaba que "la densidad media aparente obtenida de los ensayos realizados en los depósitos II y III del vertedero de residuos no peligrosos que se obtiene es de 1,63 g/cm3, aunque en el primer informe de 2023 se obtenía entre 2,55 y 2,61 g/cm".

En este sentido, ha apuntado que "la empresa externa confirmó que no estaban agotados los vasos" y que "todavía tienen capacidad para unas 780.000 toneladas de residuos no peligrosos, máximo que tiene establecido la empresa". Por tanto, la Junta ha concluido este expediente sancionador "constatando que no ha habido incumplimientos de la AAI", pero que "una vez que se llene", la Junta de Andalucía "va a cerrar, igual que se ha hecho en el vaso 1", toda vez que "se continuará con el procedimiento de revisión de la AAI, que había quedado en suspenso".

"Son tres vasos, el primero ya está cerrado porque está colmatado, quedan los otros dos, el 2 y el 3, que tienen 780.000 toneladas todavía de capacidad, pero en el momento en que se agote, nosotros ya hemos dicho que se cierran los vasos definitivamente y que, por lo tanto, el vertedero, prácticamente el 60% de la actividad se queda cerrada", ha añadido.

Por ello, Correa ha señalado que "siguen trabajando y depositando residuos, en función del plan de actuación que tienen contemplado y que no incumple lo que viene establecido, según las condiciones de apertura que se dieron". "Todo el mundo sabe que eso se abrió con la autorización del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, impulsado por un ayuntamiento socialista en el municipio de Nerva y, por lo tanto, es una actuación consensuada y consentida por gobiernos anteriores, que autorizó tanto la actividad como las ampliaciones, y hoy nos piden que se cierre algo que ellos generaron", ha manifestado.

"VAMOS A ESTAR ENCIMA"

Al respecto, Correa ha apuntado que el actual gobierno de la Junta "no puede cerrar una actividad que tiene las autorizaciones en regla". "Sabemos cuáles son las limitaciones y vamos a estar encima para que se cumpla lo estrictamente recogido en el documento de viabilidad y en el documento de funcionalidad del propio vertedero. Pero en el momento que se cumpla lo que tienen establecido, se cierra automáticamente y ahí no hay ni prórroga ni demora, ni autorización de demora, lo tenemos claro", ha subrayado.

Por ello, ha explicado que la administración andaluza ha pedido a la empresa "los trabajos de remodelación topográfica y sellado definitivo y revegetación de esos vasos", porque "lo que nos puede ser es que cuando terminen de colmatar esos vasos no se haga nada al respecto" para buscar "una fórmula medioambiental que dé respuesta a lo que se ha hecho durante todos estos años" y "nosotros autorizar que ese plan de regeneración es el adecuado para mejorar todo ese entorno y que esa parte ya se quede ya sin actividad de residuos".

El delegado ha destacado que "con el Gobierno de Juanma Moreno, se han estado dando pasos para el cierre ordenado de este vertedero, con informes técnicos y seguridad jurídica" y que, "con este nuevo paso, la Junta de Andalucía "clausurará en esta legislatura el 60% del vertedero de Nerva", toda vez que ha remarcado que "vela" por el tejido industrial andaluz, "garantizando el servicio de forma exclusiva para residuos que se produzcan en Andalucía", por lo que "damos garantías y seguridad tanto a la población como a la industria", ha concluido.