Presentación de la Oficina Integral de Atención a las Víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, que dirige el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, ha puesto en marcha este jueves en dependencias judiciales de Huelva una Oficina Integral de Atención a las Víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que ofrecerá asistencia especializada y personalizada a más de medio centenar de personas afectadas por ambos siniestros y a sus familiares.

El delegado territorial en Huelva, Mario Ariza Pérez, ha presentado la nueva oficina junto a las víctimas, en un encuentro en el que se han dado a conocer los servicios que tendrán a su disposición para afrontar las consecuencias personales, judiciales y administrativas de ambos accidentes, según ha indicado la Junta en una nota.

La oficina nace con el objetivo de que las víctimas de estos accidentes ferroviarios cuenten con "una atención cercana, continuada y personalizada, evitando que tengan que enfrentarse solas a gestiones complejas en unos momentos especialmente difíciles".

Gavira ha destacado que la puesta en marcha de este recurso responde al "compromiso" de la Junta de Andalucía de" mantener una atención especializada" a quienes han sufrido las consecuencias de ambas tragedias ferroviarias.

"Las víctimas de Adamuz y Urda y sus familias necesitan algo más que una respuesta puntual. Necesitan saber que tienen a su lado una Administración que las escucha, las acompaña y les ofrece ayuda especializada durante todo el tiempo que sea necesario. Nuestra prioridad es que ninguna persona afectada se sienta sola ni desatendida", ha señalado el vicepresidente segundo.

La atención estará a cargo del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), un recurso público de la Consejería integrado por profesionales especializados en los ámbitos jurídico, psicológico y social, que ofrecerán una atención gratuita, confidencial y adaptada a las circunstancias de cada persona.

Entre sus funciones figura informar a las víctimas sobre sus derechos y la evolución de los procedimientos judiciales, orientarlas en la solicitud de ayudas, indemnizaciones, seguros o prestaciones, ofrecer apoyo emocional y facilitar el acceso a los recursos sociales que puedan necesitar. El servicio también prestará acompañamiento durante las actuaciones judiciales y las gestiones ante otras administraciones, además de realizar un seguimiento individualizado de los casos.

Cada persona contará, en unas dependencias habilitadas para esta oficina, separada del resto del SAVA, con una atención ajustada a sus necesidades, con el propósito de evitar que la complejidad de los procedimientos administrativos y judiciales añada nuevas dificultades a la situación que atraviesan las víctimas y sus familias.

La oficina se encuentra en el edificio de la Delegación de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de Huelva, situada en la calle Aragón 2. Aunque tendrá su sede física en Huelva, nace con vocación autonómica y prestará atención a las personas afectadas por los accidentes de Adamuz y Urda con independencia de su lugar de residencia.

Cuando resulte necesario, el SAVA coordinará la asistencia con otros servicios especializados o facilitará la derivación al recurso más adecuado, garantizando la continuidad de la atención. De esta manera, la Consejería establece un punto de referencia para las víctimas de ambos accidentes, con un modelo de asistencia integral que combina el apoyo jurídico, psicológico y social.

Además, la Consejería está tramitando una modificación del contrato del SAVA para incorporar un profesional adicional que "permita reforzar la atención ante el aumento de la carga de trabajo derivado de ambos accidentes ferroviarios".