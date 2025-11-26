La Junta presenta la versión preliminar de la revisión del POTA en una jornada de participación y debate en Huelva

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, y el delegado provincial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, y el delegado provincial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, acompañados del arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, han presentado este miércoles en una Jornada Provincial de Participación y Debate la versión preliminar de la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), formación orientada a ayuntamientos y profesionales del urbanismo para difundir el borrador y recoger aportaciones para su análisis e inclusión en el documento final.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta jornada, que celebra su tercera edición anual consecutiva, se enmarca en el proceso de exposición pública promovido desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda como una oportunidad para abrir un debate colectivo sobre el modelo de desarrollo que necesita Andalucía y sobre cómo equilibrar sostenibilidad, competitividad y cohesión social en un territorio tan diverso.

En este sentido, en 2022 el Consejo de Gobierno instó a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a revisar el documento de planificación territorial de Andalucía y en 2024 se dio luz verde al procedimiento final mediante decreto tras diversas fases de trabajo técnico y consultas. La razón de esta revisión se basa en que el actual documento, vigente desde 2006, tiene más de 19 años de antigüedad y "no se adecúa a las necesidades de la Andalucía de hoy".

"El objetivo es adaptar el desarrollo urbanístico de Andalucía al servicio del progreso social para que podamos vivir de una forma más cómoda y sostenible. Los cambios de los últimos años requieren de una constante actualización y este documento vivo es la mejor herramienta para abrir un debate colectivo y recopilar las aportaciones de ayuntamientos, instituciones, personas, colectivos y agentes implicados en el desarrollo urbanístico general para enriquecerlo" ha indicado Correa.

Al respecto, el delegado ha destacado que este modelo participativo "refleja la apuesta del Gobierno andaluz por contar con todos para construir entre todos la Andalucía que queremos en el futuro".

"Debemos adaptar el urbanismo a las necesidades reales de la población, que tiene la oportunidad de implicarse directamente en la redacción del documento vital para el desarrollo y progreso del urbanismo de Andalucía. Un documento que, con vistas en el horizonte de 2050, tenga en cuenta las condiciones de crecimiento sostenible de los municipios en consonancia con las profundas transformaciones que debemos afrontar", ha agregado.

Además, el delegado ha recordado que el proceso de información pública, que se abrió el pasado 29 de octubre, seguirá abierto hasta el próximo 2 de enero de 2026, por lo que, a través del enlace del portal de participación pública de la Junta de Andalucía andaluciaordenacionterritorial.es, las personas, colectivos, administraciones e instituciones que lo deseen pueden realizar sus aportaciones.

Por su parte, el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, ha destacado que "gracias a este instrumento de planificación en materia de ordenación del territorio, por fin Huelva va a tener un único plan provincial que proporcionará seguridad jurídica para el desarrollo económico haciéndolo compatible con el de ordenación territorial", teniendo en cuenta "los nuevos retos a los que nos enfrentamos y las particularidades de nuestra provincia, en particular, y de Andalucía, en general".

Asimismo, el coordinador de la redacción del plan, Manuel Ángel González Fustegueras, ha subrayado que el documento pretende "adaptar la norma a las nuevas realidades y desafíos sociales, económicos, culturales y demográficos que han cambiado en Andalucía desde que fuera aprobado el texto actualmente en vigor" y ha incidido en que, "por primera vez, incluye un mecanismo de control y seguimiento, ya que existe la obligación de presentar una memoria de gestión cada tres años y de rendir cuentas al Parlamento andaluz".

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía establece que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es un instrumento de planificación y ordenación que determina los elementos básicos para la organización y estructura del territorio andaluz, constituyendo el marco de referencia territorial para los demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística, para las actuaciones que inciden en la ordenación del territorio, así como para la acción pública en general.

El POTA es de "vital importancia" para abordar temas tan actuales como la emergencia climática y deberá adaptar el crecimiento urbano a, por ejemplo, los riesgos de lluvias torrenciales, inundaciones o existencia de suelos contaminados o potencialmente contaminados por suelo de uso industrial o minero.

De este modo, el nuevo plan establecerá los elementos básicos para la organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma, será el marco de coordinación de las políticas públicas que inciden sobre el territorio, y pondrá las bases para la mejora de la competitividad de nuestra tierra, del crecimiento económico y del empleo de nuestros pueblos.

La versión preliminar es fruto de un proceso abierto a la participación de amplios sectores profesionales, de las numerosas consultas a los órganos directivos de las diferentes Consejerías con competencias con incidencia territorial y de las aportaciones recibidas en estas jornadas provinciales.

El borrador del POTA establece como prioridades la distribución equitativa de la riqueza, el impulso a actividades económicas generadoras de empleo, la corrección de desigualdades territoriales y la protección de los bienes medioambientales y culturales a través de un desarrollo sostenible.

La revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) nace con la vocación de "redefinir cómo se entiende y se gestiona el espacio andaluz en un contexto marcado por la emergencia climática, la transición energética y los cambios sociales y demográficos".

Así, sus principios rectores ponen el acento en un uso racional y diferenciado del suelo, en la preservación de los recursos naturales --con especial atención al agua-- y en la necesidad de garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del patrimonio ambiental y cultural.

El documento plantea un territorio "más cohesionado, competitivo y resiliente", donde las infraestructuras se conciban desde la eficiencia y el interés general, y donde los suelos agrarios y de alto valor ecológico se protejan frente a presiones urbanísticas o económicas. Al mismo tiempo, busca alinear la planificación andaluza con las grandes políticas europeas y estatales, promoviendo la cooperación entre administraciones y la articulación con las regiones del entorno.

En definitiva, establece las bases para el desarrollo de Andalucía, en coherencia con los requerimientos de competitividad, cohesión y sostenibilidad, constituyéndose en una herramienta clave para la convergencia, en términos de calidad de vida, con las regiones europeas más avanzadas.