La Junta publica la adjudicación de las obras del nuevo centro de salud de La Zarza-Perrunal (Huelva)

Imagen de La Zarza-Perrunal. - AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA-PERRUNAL

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación de las obras de adecuación del nuevo centro de salud de La Zarza-Perrunal (Huelva), localidad situada en el ámbito de influencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Dichas obras, que tendrán un importe de algo más de 120.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses, consistirán en la adaptación mediante reforma integral de un inmueble cedido por el Ayuntamiento para su uso como dispositivo sanitario.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la infraestructura diseñada se proyecta como un equipamiento sanitario "completo, moderno y acorde a las necesidades de los vecinos" de esta población situada en la comarca del Andévalo onubense.

Según el programa funcional previsto, contará con tres nuevas consultas asistenciales --una de Medicina de Familia, otra de Enfermería de Familia y una tercera polivalente destinada a enfermera gestora de casos, matrona y trabajadora social--, sala de emergencias, almacén, oficio sucio y dos baños adaptados a las personas con movilidad reducida. Todo ello distribuido en una superficie en planta baja de 165 metros cuadrados.

Esta actuación permitirá también a los profesionales disponer de unas instalaciones que cumplen los nuevos estándares de la atención primaria y preparadas así para el desarrollo de su actividad en las mejores condiciones posibles, subsanándose la obsolescencia y las deficiencias que presenta el actual.

El nuevo centro pasará a ubicarse además en un emplazamiento "mucho más accesible" para la llegada y salida de ambulancias en caso de ser necesario el traslado de algún paciente. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Asime SA, que ya ha comenzado con los preparativos para el inicio de los trabajos de obra.