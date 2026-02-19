La Junta recibe cinco ofertas para la ampliación de los carriles bici en la ciudad de Huelva

Archivo - Convenio firmado el pasado verano entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha recibido cinco ofertas de empresas interesadas en ampliar la red ciclista de Huelva capital. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda va a invertir casi 1,5 millones de euros en la construcción de 4,4 kilómetros de carriles bici que conectarán la red ciclista actual con la estación de autobuses, la estación de ferrocarril y la Universidad, además que con los carriles bici a Punta Umbría y Gibraleón.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha remarcado la "importancia" de una actuación "que va a facilitar la vida de los onubenses, que ahora sí contará con una red ciclista conectada, que le permita ir en bicicleta a todos los centros de transporte de la ciudad".

Asimismo, ha avanzado que será en 2026 cuando comiencen estas obras, que han sido posibles "con el esfuerzo conjunto del Gobierno de Juanma Moreno y el Ayuntamiento". Las obras del carril bici contempla hasta ocho ramales de nueva ejecución que conectan con la red ciclista existente. De esta manera, se conectarán los principales nodos de transporte, como la estación de autobuses Puerta del Atlántico, y núcleos centrales como los campos universitarios.

Para ello, se acondicionará el espacio necesario para alojar al carril bici, minimizando su afección a aparcamientos, acerados y calzadas, y se suprimirán aquellas barreras arquitectónicas que impidan la continuidad de la traza del carril y armonizarlo con todos los elementos con los que interactúe, como arquetas, farolas, mobiliario urbano, señalización o semaforización.

Serán, en concreto, 4.427 metros de nuevo carril bici sobre el acerado o la calzada existente. Para ello, se establece un ancho medio de dos metros delimitado mediante bordillos enrasados con la acera, ejecutándose pasos de calzada al mismo nivel para evitar baches o golpes. Para los tramos de calzada, se delimitará físicamente el espacio con bolardos sintéticos definidos en los planos.

La estación de autobuses contará con un nuevo carril bici de salida de 42 metros para unir con la vía ciclista existente en la Avenida de Alemania, que también se extenderá con un segundo ramal de 299 metros que extienda el carril hasta la calle Ruiz de Alda.

Desde allí conectará con un nuevo ramal ciclista, el de mayor longitud previsto en esta intervención de la Junta de Andalucía. Tendrá 1,5 kilómetros e irá desde el paseo de la Glorieta hasta el cruce de la calle San Sebastián, a la altura del monumento a Paco Toronjo, pasando por La Merced. En ese punto partirá un ramal de 69 metros hacia la calle Francisco Vázquez para ir directamente al campus universitario. Más al norte, se ejecutará un ramal de 20 metros que una las vías ciclistas de Padre Laraña y Alameda y permitirán que esta parte de la ciudad pueda acceder a la estación de autobuses.

Por otra parte, la Consejería de Fomento construirá dos ramales en las proximidades de la estación de tren. Uno de ellos, de 1,1 kilómetros de longitud, para la conexión desde la estación de ferrocarril, en la avenida escultora Miss Withney hasta la calle Villa de Madrid, donde ya hay un carril bici que lleva a la estación de autobuses.

Por último, se ejecutará un pequeño carril de 20 metros (de calle Padre Laraña a la Alameda Sundheim) que conecte la estación de tren con un nuevo ramal, de otros 1,1 kilómetros de longitud que partirá de la Avenida Martín Alonso Pinzón hasta la Plaza de América pasando por la avenida Guatemala o la Alameda de Sundheim.

Los distintos trazados contemplan la remodelación y reurbanización de diferentes áreas pertenecientes a espacios públicos urbanos. Así, se restituirán las afecciones localizadas, derivadas de la implantación propuesta, como se acordó en el convenio firmado el pasado verano entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.