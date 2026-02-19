La Junta recupera el restaurante de la Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva) tras once años sin actividad

1061643.1.260.149.20260219142151 La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco participa en la reapertura del aula -restaurante de la Escuela de Hotelería de Islantilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

LEPE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo reabrirá al público el 25 de febrero el aula-restaurante de la Escuela de Hostelería de Islantilla, centro adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras once años de inactividad. La recuperación de este espacio formativo permitirá completar el modelo práctico del centro con servicio real al público y reforzar la capacitación profesional del alumnado.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera, Rocío Blanco, durante una visita al centro donde ha subrayado que esta iniciativa "supone recuperar un entorno real de aprendizaje en el que el alumnado puede aplicar los estándares de calidad y excelencia que exige el sector, reforzando así su empleabilidad", según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Con la actual promoción, la Escuela de Hostelería de Islantilla alcanzará su vigésimo quinta edición y se aproximará al millar de profesionales formados desde su creación, consolidándose como un referente de la Formación Profesional para el Empleo (FPE) en la provincia de Huelva.

El centro registra una tasa de inserción laboral del 93%, en un sector estratégico para la economía andaluza y, de manera particular, para la costa onubense. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a diciembre de 2025, la provincia de Huelva contabiliza 14.418 afiliados a la Seguridad Social en la hostelería, de los que 3.384 son trabajadores autónomos, lo que evidencia el peso del sector tanto en empleo asalariado como en actividad emprendedora.

IMPULSO A LA FPE EN LA PROVINCIA

La titular de Empleo ha enmarcado esta reapertura en el proceso de reactivación y fortalecimiento de la FPE en Huelva, destacando el incremento sostenido de la inversión y la ampliación de especialidades vinculadas a sectores estratégicos como la hostelería, la minería, la industria o el hidrógeno verde.

En el conjunto de la provincia, la inversión en el Programa de Empleo y Formación ha pasado de cinco millones de euros en 2022 a más de 9,2 millones en 2025, lo que ha permitido desarrollar 27 proyectos, 71 acciones formativas y beneficiar a más de 400 personas en colaboración con entidades locales.

De forma específica, en la Costa Occidental --Aljaraque, Cartaya, Mancomunidad de Islantilla y Punta Umbría-- la inversión acumulada en FPE entre 2022 y 2025 alcanza los 9,79 millones de euros. Una cifra que, según ha subrayado la consejera, evidencia el compromiso conjunto de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con la cualificación profesional y el fortalecimiento del tejido productivo local.

Igualmente, Blanco ha puesto en valor la colaboración público-público y público-privada como "base del éxito de la formación", toda vez que ha destacando la coordinación con los consistorios y la escucha activa a las empresas para adaptar las necesidades del mercado de trabajo a los contenidos formativos que se imparten.

Asimismo, ha recordado que desde 2021 la Escuela de Hostelería de Islantilla es pionera entre las escuelas del SAE en el desarrollo de proyectos internacionales Erasmus+, incorporando una dimensión europea a su oferta y ampliando las oportunidades profesionales del alumnado.

HORARIOS Y RESERVAS

El aula-restaurante de la Escuela de Hostelería de Islantilla permanecerá abierto al público desde el 25 de febrero hasta el mes de mayo, ofreciendo servicio los miércoles y jueves, en horario de 13,00 a 16,00 horas. Las reservas podrán formalizarse previamente a través del formulario específico habilitado en la página web del SAE (https://juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empl...- hosteleria.html), así como por vía telefónica o de manera presencial en la propia Escuela de Hostelería de Huelva, ubicada en Avenida de Islantilla, s/n, o en el teléfono 959646010.

El restaurante ofrecerá un único menú degustación, cuya composición estará determinada por los contenidos formativos que se impartan en cada momento, por lo que no podrá detallarse con antelación. El precio será de 27 euros por persona y el pago deberá efectuarse obligatoriamente mediante tarjeta bancaria, no admitiéndose efectivo.

La atención al público será prestada por el alumnado del itinerario de Sala y la elaboración de los platos corresponderá al alumnado de segundo curso de Cocina, en ambos casos bajo la supervisión del equipo docente, garantizando así un servicio en condiciones reales de profesionalidad y aprendizaje.