La Junta subraya que compartir las políticas de investigación mejora las buenas prácticas y la toma de decisiones

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Daniel Escacena, durante su participación en la III edición del Encuentro Iberoamericano La Rábida - JUNTA DE ANDALUCÍA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Daniel Escacena, ha subrayado que la puesta en común de las políticas de investigación entre las distintas comunidades autónomas y países "enriquecen y ayudan a las buenas prácticas y a la toma de decisiones en cada una de las regiones".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en la III edición del Encuentro Iberoamericano La Rábida, impulsado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) bajo el título 'Generación de conocimiento e innovación en el Espacio iberoamericano de Educación Superior', según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Durante su discurso en esta cita, que reúne a responsables del ámbito universitario y de la gestión gubernamental con el objetivo de ofrecer un espacio para el diálogo y la reflexión, Daniel Escacena ha destacado la excelencia del sistema andaluz del conocimiento, en el que las universidades públicas andaluzas son "piezas claves y agentes fundamentales de generación del conocimiento".

En este sentido, ha recordado que Andalucía cuenta con más de 33.000 personas que trabajan en investigación y desarrollo, la mayor plantilla de la historia, y con más de 2.500 grupos de investigación, la mayor cifra desde que se tienen registros.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de los centros tecnológicos andaluces como impulsores de la transferencia de conocimiento al sector productivo, y de la política de clústeres promovida por el Gobierno andaluz para favorecer la innovación en Andalucía.

Al respecto, ha precisado que la comunidad suma ya 14 clústeres de innovación inscritos como agentes del sistema andaluz del conocimiento y cuenta, además, con al menos siete asociaciones empresariales que, aunque no están inscritas en el registro, sí disponen de estructuras de clústeres y concentran músculo económico suficiente para generar innovación.

Del mismo modo, el secretario general se ha referido a los ocho parques científicos y tecnológicos (PCT) andaluces englobados en la marca 'Andalusian Science and Tech Parks', de los que ha señalado "son instrumentos al servicio del crecimiento de Andalucía, de la innovación y de la cohesión territorial", porque "no solo atraen inversión, sino que generan valor añadido, impulsan proyectos de alto impacto y fomentan la colaboración entre lo público y lo privado".

En este contexto, Escacena ha asegurado que prueba de las fortalezas del sistema andaluz del conocimiento son los cuatro andaluces reconocidos con los Premios Nacionales de Investigación 2025, concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el pasado septiembre y entregados esta misma semana por el rey Felipe VI.

Los galardonados, a los que el secretario general ha querido felicitar, son la científica de la Universidad de Málaga Melissa García Caballero, el catedrático de la Universidad de Granada Fernando Moreno Navarro, el catedrático del Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla Andrés Aguilera y el investigador del CSIC en el Instituto de Investigaciones Químicas, centro mixto de la US y el CSIC, Jesús Campos Manzano.

Por último, Escacena ha recordado la inauguración este miércoles de la vigesimocuarta Feria de la Ciencia, que se celebra de forma presencial hasta mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), por "la que pasarán más de 30.000 alumnos de educación, que podrán conocer y explorar sus inquietudes en el ámbito de la ciencia, y de los que seguramente algunos de ellos serán el futuro de la investigación y la innovación en Andalucía".

Organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Fundación Descubre, cuenta con 148 expositores, en los que participan más de 150 centros educativos de toda Andalucía, así como más de 50 entidades entre centros de investigación, universidades, empresas y otras instituciones científicas de la región.