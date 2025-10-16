La Junta suelta un ejemplar de águila ratonero y destaca la recuperación de 102 rapaces en Marismas del Odiel (Huelva)

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, ha participado en una nueva actividad del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Calatilla, en el Paraje Natural Marismas del Odiel, que ha consistido en la suelta de un ejemplar de águila ratonero que se ha devuelto al medio natural.

En el centro de recuperación se han contabilizado en lo que va de año 148 ingresos de rapaces, de las que 102 se han recuperadas, lo que supone que el 68,9% han sido devueltas a su entorno. Las que son irrecuperables son enviadas a centros para su uso en programas de educación medioambiental, ha indicado la Junta en una nota.

Yórquez ha reconocido la "importante" labor realizada por las personas que trabajan en el Centro de Recuperación de Especies de Calatilla. "Su profesionalidad e implicación en el trabajo se materializa en una alta tasa de recuperación de individuos que vuelven al medio mejorando con ello la biodiversidad y el equilibrio ecológico en nuestros espacios naturales", ha manifestado antes de añadir que "la recuperación de animales en el CREA y su reintroducción contribuyen notoriamente al enriquecimiento del patrimonio natural de nuestra provincia".

En esta acción de devolución al medio natural del águila ratonero, llevada a cabo en la zona de bosque mediterráneo del Paraje Natural y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, ha participado el Comandante Naval de Huelva, Alejandro García de Polavieja, quien realizó la suelta de la rapaz.

La Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente hace partícipe a autoridades y representantes de entidades de las actividades de esta índole que realiza, con el objetivo de "implicar a distintos sectores en las tareas de conservación y mejora de los espacios naturales y darles mayor difusión entre la población", lo que considera que "contribuye a generar y reforzar la conciencia medioambiental".