La Junta trabaja en planes de formación y de reconocimiento de competencias ante "la falta de profesionales"

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, ha señalado en Huelva que trabaja conjuntamente con otras consejería en planes de formación profesional y reconocimiento de competencias ante "la falta de profesionales" en el sector turístico, aunque ha señalado que "no es un fenómeno exclusivo de la hostelería".

A pregunta de los periodistas durante una visita a la Bodega de las Carrionas de Bollullos Par del Condado (Huelva) sobre la "falta de camareros para esta temporada" que han expresado empresarios de la hostelería, Bernal ha señalado que la "falta de profesionales" es "un fenómeno creciente que se produce no solo en la industria del turismo", sino "también en la industria, en la tecnología y en otros sectores de la economía regional y también nacional".

Así, ha incidido en que "faltan profesionales" en algunas posiciones de las empresas, las cuales "tienen que nutrirse rápidamente" o "tienen que venir trabajadores de otras partes del mundo. "Pero desde la Consejería de Turismo estamos ayudando al sector en ese ámbito", ha señalado.

Al respecto, Bernal ha explicado que está trabajando conjuntamente con las consejerías de Empleo y Desarrollo Educativo en distintos planes que "permitan, en primer lugar, flexibilizar la formación profesional para que, al final, los trabajadores, ya sean los que están trabajando o los que quieren ingresar en esta industria, puedan encontrar elementos suficientes para poder compaginarlo".

Por otro lado, el consejero ha explicado que "hay muchísimos trabajadores que no encuentran satisfactorio o interesante el sector porque no les proporciona una vía de acceso o de permanencia profesional", básicamente, "no se les reconocen sus competencias".

"Por ello, estamos trabajando también, y está muy cerca de resolverse, procedimientos de acreditación de competencia, de reconocimiento de la experiencia que tienen determinados trabajadores del sector para que también se les reconozca un nivel superior de formación y así puedan alcanzar otros puestos dentro de sus compañías", ha detallado.

De este modo, según ha indicado el consejero, "se va a generar una relación mucho más positiva y fructífera entre los trabajadores y los empresarios", de manera que "los trabajadores que quieran seguir en la industria, atraerá a otros miembros porque entienden que puede haber carrera profesional y, desde luego, los trabajadores van a estar mucho más contentos y mejor pagados porque ocuparán mejores puestos dentro de sus organizaciones".

"Por lo tanto, estamos trabajando en esta materia y podremos dar resultados dentro de muy poco tiempo. En ese sentido, la formación profesional es ya una realidad y estamos adaptando a las diferentes exigencias o necesidades que los diferentes sectores nos están proponiendo. Me refiero a hotelería, agencias de viajes, guías turísticos, restauración, es decir, la industria del turismo es muy variada y necesita diferentes características en los puestos que tenemos que cubrir", ha finalizado.