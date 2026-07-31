Loles López destaca el compromiso de los delegados: "No son la Junta en Huelva, sino Huelva en la Junta"

1108185.1.260.149.20260731130604 Acto de toma de posesión de los nuevos delegados y delegadas de la Junta en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido este viernes en Huelva el acto de toma de posesión de los nuevos delegados y delegadas territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia, donde ha destacado su compromiso con Huelva y ha asegurado que "no son los delegados territoriales de la Junta en Huelva, sino Huelva en la Junta". Asimismo, ha apelado a seguir trabajando para "dar respuesta a los retos de la provincia onubense desde el diálogo, la colaboración y la escucha activa".

Durante el acto, celebrado en la sede de la Delegación de la Junta, en el que ha estado acompañada por la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, López ha definido la jornada como "un día bonito y emotivo" y ha trasladado su agradecimiento a los responsables territoriales que concluyen esta etapa por "haberse dejado la piel por Huelva y por sus retos, con una dedicación exclusiva y un trabajo incansable"

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para el anterior delegado de la Junta, José Manuel Correa, al que ha calificado como "un gran capitán, profesional, comprometido y, sobre todo, buena gente", agradeciéndole la labor desarrollada al frente de la Junta en la provincia.

La consejera también ha felicitado a la nueva delegada de la Junta, Berta Centeno, de quien ha destacado su "eficacia y constancia", convencida de que desempeñará con "éxito" esta nueva responsabilidad, según informa la Junta en un comunicado.

López ha asegurado que el nuevo equipo de delegados y delegadas territoriales será "la voz, el rostro y las manos del Gobierno de Juanma Moreno en Huelva", integrado por "personas preparadas, conocedoras de sus respectivas áreas de gestión y con una profunda pasión por la provincia".

En este sentido, ha señalado que "con Juanma Moreno al frente, Huelva ha pasado de las maquetas a las obras" y ha afirmado que la provincia dispone de "más servicios, más derechos y más oportunidades". "Hace tiempo que Huelva dejó de soñar para empezar a liderar", ha indicado, aunque ha recordado que "aún quedan retos que afrontar desde el diálogo, la colaboración y con la mano siempre tendida".

La consejera ha agradecido la confianza que los onubenses han depositado en el Gobierno andaluz y ha asegurado que esa confianza conlleva "el honor y la obligación de seguir trabajando por esta tierra".

En esa línea, ha insistido en que el nuevo equipo "no es un equipo de siglas, sino el equipo de Huelva", destacando que "no son los delegados territoriales de la Junta en Huelva, sino Huelva en la Junta".

Por su parte, la delegada de la Junta en la provincia onubense, Berta Centeno, ha afirmado que asume esta responsabilidad "como un reto profesional y un compromiso personal que afronta con responsabilidad." Centeno ha destacado que el nuevo equipo de delegados y delegadas territoriales está formado por personas que "sienten pasión por Huelva", con "rigor, compromiso, dedicación plena y vocación de servicio público".

Asimismo, ha asegurado que la hoja de ruta del Gobierno andaluz en la provincia seguirá siendo "la vía andaluza", basada en la colaboración entre administraciones, el diálogo y la cercanía con la ciudadanía, "que estará siempre en el centro de todas las actuaciones".

En el transcurso del acto, han tomado posesión los delegados y delegadas territoriales de la Junta de Andalucía en Huelva: Juan Carlos Duarte Cañado, como delegado territorial de Salud y Consumo; Lucía Núñez Sánchez, delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y de Universidad, Investigación e Innovación; Álvaro Burgos Mazo, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; y Carlos Soriano García, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Además, José María Mayo Luis, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; José Manuel Borrero Barrero, delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Jaime Alberto Pérez Guerrero como delegado territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; Pastora Giménez Corpas, como delegada territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, y Patricia Millán Fernández, delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.