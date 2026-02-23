Loles López homenajea a los "onubenses de bandera" en la entrega de las Banderas de Andalucía en Huelva

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en el acto de entrega de las Banderas de Andalucía 2026 en la provincia de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha rendido homenaje a "los onubenses de bandera" durante el acto de entrega de las Banderas de Andalucía 2026 en la provincia de Huelva, celebrado con motivo del 28F, destacando su contribución para hacer de "Huelva y Andalucía una tierra emprendedora, trabajadora, moderna y solidaria".

López ha participado este lunes en la ceremonia, celebrada en La Palma del Condado, junto al delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correa. Un acto que pone en valor los méritos y trayectorias ejemplares de los galardonados, reflejo de la excelencia, el esfuerzo y el talento, así como de su compromiso solidario y su contribución al bienestar del conjunto de la ciudadanía onubense.

Durante la ceremonia, que ha tenido lugar en el Teatro España de La Palma de Condado, López ha tenido palabras de recuerdo para el trágico accidente de Adamuz y las pasadas inundaciones. "El corazón de Huelva ha sido duramente golpeado por la tragedia. De alguna forma, toda Huelva se sentía pasajera de ese tren", ha afirmado, trasladando su pésame "más sentido a las familias de las 46 víctimas mortales". Asimismo, ha asegurado que el Gobierno andaluz seguirá al lado de los afectados "para curar las heridas de la piel y del alma".

La consejera ha destacado que Andalucía y Huelva han dado "una lección de cómo encajar y reaccionar ante una tragedia de esta magnitud: con empatía, entereza, dignidad y solidaridad", valores que, según ha subrayado, definen a esta tierra.

López ha destacado que "en estos días celebramos lo que somos como pueblo, nuestra identidad, nuestra razón de ser y, además, lo hacemos muy orgullosos de nuestros orígenes". Asimismo, ha esgrimido que "estos hombres, mujeres y entidades que galardonamos representan el espejo en el que mirarnos. Huelva y Andalucía se construyen sobre los valores de su gente y ellos son grandes ejemplos de esos valores". Además, ha agradecido su labor, trabajo y compromiso a todas los galardonos a las que ha bautizado como "onubenses de bandera que llevan a gala el nombre de esta tierra mucho más allá de estas fronteras".

En esta línea, ha expresado que "Huelva y Andalucía son la tierra que los andaluces decidieron que queríamos. Y quieren una Huelva y una Andalucía moderna, emprendedora, trabajadora, hospitalaria, social, solidaria. Esa es la tierra que tenemos y por esta tierra hay que seguir luchando". López ha animado a "sentir enormemente orgullosos".

Finalmente, ha remarcado que "Huelva es mucha Huelva y Andalucía es mucha Andalucía. Esta es una tierra a la que se le escucha, esta es una tierra a la que se le respeta, esta es una tierra que no quiere ser más que nadie, pero tampoco va a ser menos que nadie. Y esta es una tierra a la que pueden igualar en dignidad, pero nunca nos pueden ganar".

Por su parte, el delegado del Gobierno ha manifestado que "los galardonados son ejemplo de virtudes como el tesón, la capacidad de trabajo, la valentía y el esfuerzo, además de un inmenso amor por nuestra Comunidad autónoma". "Son los pilares sobre los que se asienta el presente de esta tierra, el motor de Andalucía, aquel que reinventa el espíritu del 28F para iluminar nuestro futuro", ha apostillado.

"Sin su aportación, sin su esfuerzo, sin su constancia, dedicación y amor por Andalucía, así como la de aquellos que los han precedido, Huelva no sería lo que es actualmente, una tierra de prosperidad, de trabajo, de esfuerzo y de futuro, de un gran futuro próspero para el presente y para el mañana", ha señalado el delegado.

Mientras tanto, la alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, ha agradecido "la elección de La Palma del Condado para la celebración de este acto y convertirla en el epicentro de Huelva". Además, ha enviado una sincera felicitación a todas las personas galardonas con motivo del 28F.

Esta ceremonia de entrega de las Banderas de Andalucía 2025 ha contado también con la asistencia del secretario de la Mesa del Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, y el presidente de la Diputación onubense, David Toscano, además de los premiados y otras autoridades.

PREMIADOS 2026

En cuanto a los galardonados, la Bandera de las Humanidades y las Letras ha sido concedida a Manuel Ángel Vázquez Medel, catedrático de Literatura y Comunicación y autor de una veintena de obras académicas, muchas de ellas dedicadas al estudio de figuras como Juan Ramón Jiménez, Francisco Ayala o Rafael Alberti.

La Bandera de las Artes ha recaído en el escultor contemporáneo Martín Lagares, autor de destacadas piezas como la Mujer Marinera de El Rompido, el monumento a Washington Irving en La Rábida o el Quijote de Gibraleón. Por su parte, la Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio ha sido otorgada a Jaime de Vicente Núñez, gestor y promotor cultural con una dilatada trayectoria vinculada a la difusión de la cultura iberoamericana.

En el ámbito deportivo, la Bandera del Deporte ha distinguido a Emilio Martín Romero, referente onubense del duatlón a nivel nacional e internacional. La Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia ha sido concedida a la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón, entidad fundada en 1976 para atender a personas vulnerables desde la dignidad y la profesionalidad.

En la categoría de Economía y Empresa, el reconocimiento ha sido para Dehesa Dos Hermanas, explotación agrícola y ganadera de Santa Bárbara de Casa que integra todo el ciclo productivo, desde la cría del ganado hasta la elaboración artesanal de queso de oveja. La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud ha recaído en el Hospital Infanta Elena, que inició su actividad en 1986 como parte de la Red Hospitalaria Andaluza.

En Proyección de la Provincia, la artista Argentina María López Tristancho, conocida artísticamente como Argentina, ha sido distinguida por su contribución al flamenco como expresión artística de alcance universal.

Asimismo, la Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental ha sido otorgada a la Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Caza, entidad que representa y coordina a los cazadores de la provincia promoviendo una actividad responsable, sostenible y respetuosa con el entorno. En la categoría de Especial Trayectoria, el reconocimiento ha sido para Fernando Vergel Araújo, con más de seis décadas de ejercicio profesional en el ámbito del derecho.

Finalmente, a título póstumo, se ha concedido la Bandera de Andalucía a Antonio Pontón Práxedes, magistrado que desarrolló gran parte de su carrera en la Audiencia Provincial de Huelva, de la que fue presidente entre 2012 y 2025, e impulsor de procesos de modernización como la implantación de la Oficina Judicial.