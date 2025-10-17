Loles López resalta que la igualdad de mujeres y hombres es "una meta irrenunciable"

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad real de mujeres y hombres en todos los sectores y ha remarcado que es "una meta irrenunciable".

Así se ha expresado López durante su participación este viernes en la jornada 'CSIF Huelva. Punto de Encuentro', organizada por este sindicato y dedicada en esta edición a los planes de igualdad, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, la consejera ha insistido en que "no se va a dar un paso atrás" y que "la educación es una herramienta fundamental para alcanzar la igualdad real". La responsable andaluza ha insistido en la necesidad de que "administraciones, sindicatos y la sociedad en su conjunto trabajen desde la unidad y la cooperación" y, por ello, ha agradecido a CSIF su adhesión a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), al manifiesto de empresas libres de acoso sexual dirigido a empresas, así como su apoyo al I Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Al respecto, López ha asegurado que desde el inicio de la legislatura se han puesto en marcha una batería de medidas y recursos para fomentar la igualdad en el ámbito económico y laboral. Así, destaca la aprobación el pasado año del primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad. Este pacto cuenta con 44 medidas y 55 millones de inversión, al que este año se ha sumado también la gratuidad de la educación infantil para niñas y niños de dos años, lo que beneficiará solo este curso a más de 64.000 familias andaluzas.

Las empresas también cuentan a través del Instituto Andaluz de la Mujer con un servicio de asesoramiento en igualdad --Equipa--, que es gratuito y ofrece asesoramiento para diseñar medidas y planes de igualdad y contra la discriminación en el ámbito laboral, así como una guía para empresas andaluzas con menos de 50 empleadas y empleados para fomentar la igualdad de oportunidades y de trato, acciones formativas para el fomento de la igualdad y la conciliación, actuaciones para fomentar el emprendimiento a través de un convenio con Andalucía Emprende o la app para la formación y empleabilidad de las mujeres 'Andaluzaa: Mujer, presente y futuro'.