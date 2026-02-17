Más de un centenar de profesionales conocen en Moguer (Huelva) los proyectos de I+D en frutos rojos del Ifapa

Jornada de puertas abiertas en la finca experimental El Cebollar del centro Ifapa de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOGUER (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, y el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, han inaugurado este martes en Moguer una jornada de puertas abiertas en la finca experimental El Cebollar del centro Ifapa de Huelva.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en esta actividad, que ha reunido a más de cien profesionales del sector y a una veintena de alumnos del ciclo de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, se ha presentado a los participantes los proyectos de investigación en el ámbito de los frutos rojos que está llevando a cabo el IFAPA, además de mostrar el desarrollo de los distintos campos de ensayo que están en ejecución en esta campaña 2025-2026.

Durante la jornada, investigadores y técnicos especialistas del Ifapa han explicado a los asistentes los trabajos del instituto en torno a fertirriego de los frutos rojos, a las mejoras en el cultivo fuera de suelo en fresa y a las variedades de fresa en diferentes agroambientes de cultivo como suelos desinfectados químicamente, no desinfectados y cultivos sin suelo.

La actividad, que ha sido clausurada por el director del centro Ifapa de Huelva, Juan Jesús Medina, también ha contado con una charla sobre desinfestación de suelo y control biológico en el cultivo de la fresa. En concreto, los asistentes han podido conocer los distintos campos de ensayo de la finca El Cebollar en un recorrido estructurado en torno a tres bloques definidos.

En primer lugar, ensayos relacionados con la desinfestación del suelo y el control biológico en el cultivo de la fresa. Posteriormente, se han visitado los ensayos donde se evalúan 16 variedades de fresa de diez programas de mejora en tres agroambientes de cultivo diferentes. Por último, los participantes han conocido los ensayos en el ámbito del fertirriego en el cultivo de la fresa, la recirculación del agua de riego en cultivo fuera de suelo y el manejo en viveros de distintas variedades de fresa que han sido plantadas en dos sistemas de cultivo sin suelo (en sacos de fibra de coco y NGS).

El objetivo de este último trabajo busca adelantar la producción con el fin de obtener un máximo de rendimiento económico con la producción extraprecoz. Concretamente, las líneas de I+D puestas en marcha por el Ifapa en este ámbito son el proyecto 'Acciones de experimentación y transferencia para la sostenibilidad del cultivo de los frutos rojos' y el proyecto 'Gestión de la biodiversidad edáfica, alternativas de control de enfermedades ocasionadas por patógenos de suelo y mejora de la eficiencia en el uso del agua en el cultivo de la fresa', cofinanciados con fondos europeos Feder.

Estos trabajos tienen como objetivo incrementar la sostenibilidad medioambiental, social y económica del cultivo de la fresa y otros frutos rojos, abordando para ello diferentes aspectos del cultivo que van desde el fertirriego hasta el control de los principales patógenos, pasando por el desarrollo de técnicas encaminadas a un mejor aprovechamiento de la producción en determinadas épocas del año.