Los menores infractores de Encinasola (Huelva) podrán cumplir medidas judiciales colaborando en servicios municipales

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Huelva, Carmen Céspedes (derecha) y la alcaldesa de Encinasola, María Dolores Benjumea. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ENCINASOLA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Huelva, Carmen Céspedes, ha firmado un convenio con la alcaldesa de Encinasola, María Dolores Benjumea, para que los menores infractores del municipio puedan cumplir medidas impuestas por los jueces como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas colaborando en servicios municipales, sin tener que desplazarse del municipio.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Céspedes ha agradecido a la regidora la colaboración del Ayuntamiento con el sistema andaluz de Justicia Juvenil, que garantiza el cumplimiento de las medidas judiciales tanto de internamiento como de medio abierto que deben cumplir los menores infractores.

Entre las medidas no privativas de libertad que pueden imponer los jueces están la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socioeducativas. Para cumplir estas medidas, la Consejería de Justicia tiene acuerdos con más de 200 ayuntamientos y ONG en Andalucía --una treintena en la provincia de Huelva-- donde los jóvenes ejecutan la labor impuesta por los jueces colaborando en diversas tareas.

En el caso de los ayuntamientos, los menores infractores pueden realizar prestaciones en beneficio de la comunidad colaborando en la limpieza y mantenimiento de parques y jardines o mobiliario urbano, con lo que "restituyen el daño a la sociedad en su propio entorno", según ha explicado la delegada.

Además, los convenios con ayuntamientos como el de Encinasola también permiten que la Policía Local controle el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada o permanencia en domicilio el fin de semana. El año pasado, un total de 169 menores ejecutaron medidas de medio abierto en la provincia de Huelva.

OBRAS DEL PFEA

Aprovechando su visita a Encinasola, la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública también ha recorrido junto a la alcaldesa algunas de las calles y edificios mejoradas con la ayuda del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en los dos últimos ejercicios, obras que han contado con una aportación de la Junta de Andalucía de 302.767 euros.

En concreto, en 2024, la calle Oliva, la plazoleta Emilio Elías y la avenida de Roca Amador, junto a los trabajos de mantenimiento de espacios y edificios municipales, fueron objeto de mejora, con una aportación de la Administración autonómica de 139.247,91 euros. El total de la inversión del PFEA en el municipio el año pasado ascendió a cerca de 600.000 euros, ya que además de la Junta, el programa cuenta con financiación del Gobierno central y Diputación Provincial de Huelva.

Durante este año, el Ayuntamiento está actuando en las vías urbanas Castillo y Cumbres así como en la Finca Pública 'La Contienda' con cargo a 702.533,9 euros del PFEA de los que la Junta aporta 163.520,73 euros. Para la delegada, el PFEA "es un buen ejemplo de colaboración institucional que permite que los municipios de Huelva puedan mejorar las infraestructuras públicas y generar empleo". "De esta forma, también ayudamos a luchar contra la despoblación de las localidades medianas y pequeñas", ha añadido.