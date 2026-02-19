Paradela destaca que el Día de la Industria reconoce a este sector "como motor de crecimiento y de empleo de calidad"

Celebración del Día de la Industria de Andalucía en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha celebrado este jueves que Huelva sea la anfitriona del primer Día de la Industria en Andalucía, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz de institucionalizar como tal la fecha del 19 de febrero, que ya se venía conmemorando en la provincia onubense desde el año 2005.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Paradela ha señalado que con este reconocimiento, el Gobierno de Juanma Moreno "quiere trasladar al conjunto de la sociedad la nueva realidad de la industria andaluza", que es "motor del crecimiento económico andaluz", además de "una palanca que está fortaleciendo la presencia en una Europa que quiere ganar autonomía estratégica e industrializarse de la mano de las tecnologías limpias y de la digitalización y, sobre todo, que crea empleo de calidad para miles de familias andaluzas y onubenses.

El consejero ha recordado que es "el orgullo industrial onubense" el origen de este Día de la Industria en Andalucía porque el 19 de febrero de 2004 "Huelva manifestó su voluntad de tener más industria, más sostenible y con más empleo".

"Los andaluces están empezando a estar orgullosos, quizás como nunca, del auge de la industria que fija población en el territorio, que genera un empleo de mayor calidad, más estable en el tiempo, con una retribución media más alta. La designación de este día 19 de febrero como día de la industria andaluza, propuesta que partió de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), es algo que debemos celebrar entre todos", ha señalado.

Durante su intervención en el acto que cada 19F celebra la Aiqbe para poner en valor la actividad industrial en la provincia onubense, Jorge Paradela ha puesto de relieve el objetivo que le marcó el presidente andaluz Juanma Moreno al inicio de la legislatura. "Nuestra economía tiene dos motores tradicionales, el turismo y la agroindustria, pero queremos ampliarlos a la industria y a la tecnología. Y con ese anhelo y propósito trabajamos desde la Consejería y el Gobierno andaluz", ha apuntado.

El responsable andaluz de Industria ha remarcado que, "mientras que la industria europea y nacional muestran signos de estancamiento, Andalucía vive una fase de expansión que no se había alcanzado antes" y que tiene su traslación en datos concretos.

Así, la industria ha crecido un 9,6% en 2025, lo que ha propiciado que "prácticamente un tercio del crecimiento de la economía andaluza en 2025, que creció un 3,2%, corresponda a la contribución de la industria", según ha destacado el consejero, quien ha señalado "lo más importante es que el sector industrial genera empleo de calidad, con 24.500 nuevos ocupados en un año, creciendo el doble que la media nacional, un 7,8% frente al 4,1% nacional, ha apostillado.

Jorge Paradela ha destacado que "la industria, sumando los servicios para la industria como la ingeniería y consultoría, se ha convertido en el segundo sector económico de Andalucía, por encima de 18% del PIB andaluz", y ha incidido en que el Valor Añadido Bruto (VAB) industrial andaluz ha alcanzado una cifra histórica de 23.213 millones de euros, lo que representa un avance del 34% en comparación con el año 2018, y que el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) se ha anotado un crecimiento del 8,8% en 2025 frente al 1,3% experimentado en el conjunto de España.

"Andalucía contribuye a la soberanía estratégica de Europa: es líder en energía limpias, en los combustibles del futuro, en hidrógeno verde, en cobre y otras materias primas críticas, en la industria de defensa o la industria química", ha remarcado.

Además, el consejero ha subrayado que el "orgullo de Huelva con su industria" se extiende también por las ocho provincias, "desde la química de Huelva a la transformación del mármol almeriense que visten de excelencia el mundo; desde los hangares de aviones de transporte militar de Sevilla a los astilleros de Cádiz; desde el corazón logístico de Córdoba a la vanguardia de la automoción en Jaén; de la Málaga digital a los laboratorios de biotecnología en Granada".

El consejero, que ha estado acompañado por el viceconsejero Cristóbal Sánchez, el secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso; el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; y la delegada territorial de la Consejería en Huelva, Lucía Núñez; entre otras autoridades, ha concluido agradeciendo la "determinación" expresada desde Huelva "por transformar Andalucía: representáis una cadena de talento y esfuerzo desde la que fabricamos hoy una mejor Andalucía".