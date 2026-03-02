El programa Activa-T Joven alcanza en Huelva las 328 contrataciones en los tres últimos meses

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, en una reunión informativa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha informado del avance del programa Activa-T Joven una vez que finalizó la convocatoria. En total se han concedido 10.338.200 euros que permiten incentivar la contratación de 887 jóvenes en situación de desempleo y de los que ya se han formalizado un total de 328 desempleados.

Según informa la Junta en una nota de prensa, el programa para proyectos de activación del empleo local finalizó el pasado 17 de noviembre de 2025 y al que se han adherido en la provincia de Huelva un total de 80 ayuntamientos y entidades locales autónomas (ELA), que representan el 97,5% del total de entidades locales que podrían resultar beneficiaras.

En este sentido, Juan Carlos Duarte ha destacado el trabajo que viene realizando el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de la red de 13 oficinas de empleo, para facilitar mano de obra a los ayuntamientos y entidades locales para la puesta en marcha de sus proyectos, esto es, a jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años, ambos inclusive, que se incorporarán durante un periodo de seis meses a jornada completa.

"El SAE, durante estos últimos tres meses, lleva tramitadas un total de 217 ofertas de empleo que se traducen en 328 contrataciones comunicadas por las entidades locales. Con el 40% de contrataciones realizadas, y en vigor, en este primer tramo de implementación del programa, perpetuamos desde la Consejería de Empleo nuestra obsesión por incentivar la contratación en la provincia y generar desarrollo económico en nuestros pueblos, facilitando a los jóvenes su primera oportunidad laboral, al tiempo que continuamos contribuyendo al crecimiento de los municipios", ha explicado.

Además, Duarte ha señalado que "no hay que olvidar" que iniciativas como esta "se suman a otras anteriores de gran calado y éxito, donde los ayuntamientos son los protagonistas y los mejores aliados en el territorio para desarrollar las políticas activas de empleo".

Duarte ha puesto de manifiesto "la importancia de las cuantías asignadas y el importe de las subvenciones", deteniéndose a modo representativo en "el volumen de inversión generado en la provincia y el gran número de contratos promovidos por los ayuntamientos, pues, por cada contrato formalizado, reciben una subvención que oscila entre 10.900 y 16.000 euros, en función del grupo de cotización en el que queden encuadrados (grupos 1 al 10), con la posibilidad de alcanzar así un máximo de 17.000 euros".

En este sentido, del conjunto de subvenciones concedidas, dado el importe y asignación económica más alta, destacan los siguientes municipios de la provincia: Bollullos Par del Condado, con un importe de 741.700 euros para la creación de 61 contratos; Moguer, con 687.400 euros de subvención para la formalización de 60 contratos; Isla Cristina, que percibe 386.700 euros para 34 contratos; La Palma del Condado, con 323.200 euros para incentivar 29 contrataciones y la localidad de Manzanilla, con 316.700 euros para la contratación de 26 jóvenes.

Los 80 proyectos presentados en la provincia de Huelva al programa Activa-T Joven por parte de los ayuntamientos y entidades locales, permite poder contratar a jóvenes inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el SAE, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Todos los proyectos tienen una duración máxima de 12 meses.

Los jóvenes beneficiarios del programa no pueden cubrir plazas de naturaleza estructural, es decir, no sustituirán en ningún caso las tareas que desempeñen los empleados municipales. En cuanto a la selección de los candidatos, se realizará a través de una oferta pública de empleo que la entidad local deberá presentar ante el SAE, que preselecciona a dos candidatos, siendo finalmente los ayuntamientos o las entidades autónomas locales los que formalizan las contrataciones finales.