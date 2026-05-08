El Programa Andaluz de Arte y Educación aborda la tradición oral en Galaroza (Huelva) con 'Memorias Vivas de la Sierra'

Archivo - Momento del proyecto 'Memorias Vivas de la Sierra' (MVS) en el CEIP Hermanos Arellano de Galaroza (Huelva) . - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GALAROZA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El alumnado del CEIP Hermanos Arellano de Galaroza (Huelva) concluye este viernes el proyecto 'Memorias Vivas de la Sierra' (MVS) con la presentación de los resultados del trabajo desarrollado en el aula a lo largo de ocho sesiones durante el curso escolar. La iniciativa se enmarca en el Programa Andaluz de Arte y Educación, de las Consejerías de Cultura y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que este curso se desarrolla en 37 centros escolares de toda Andalucía para favorecer el acceso del alumnado al arte y la cultura.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, dirigido por Mercedes Almarcha y Rey Fernández, 'Memorias Vivas de la Sierra' se ha desarrollado bajo el lema 'la tradición oral como motor educativo, artístico y comunitario', con el propósito de recuperar y reactivar la tradición oral de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche mediante procesos de investigación, creación artística y participación educativa en un entorno rural.

El proyecto ha contado con la implicación directa de más de 40 alumnos y alumnas de quinto y sexto de Educación Primaria y de primero y segundo de ESO, además del equipo docente del centro y un grupo invitado de artistas integrado por Mercedes Cantero, Fernando Bono, Celia Cabezalí y Maya Bono. La iniciativa busca poner en valor el patrimonio inmaterial y la memoria colectiva de la Sierra de Aracena, al tiempo que fortalece los vínculos entre escuela, comunidad, creación contemporánea y tradición oral, situando al alumnado como agente creador y transmisor de relatos.

A lo largo de las distintas sesiones se han combinado dinámicas de aula con talleres de cine documental, inteligencia artificial, danza, expresión corporal y música, junto a salidas de rodaje y trabajo de campo basados en testimonios locales.

El proyecto se ha articulado en torno a tres líneas principales: la investigación y recopilación de relatos de tradición oral mediante entrevistas a personas mayores, artistas y profesorado; la formación básica en herramientas audiovisuales; y la creación de diversos materiales a partir del archivo recopilado y de contenidos generados mediante procesos creativos apoyados en inteligencia artificial.

Además, el alumnado ha ido trabajando en nuevas narraciones y nuevos mitos a partir del Bestiario de la Sierra de Aracena, dando lugar a un documento ilustrado, que recopila, recrea y reinterpreta mitos y leyendas locales mediante un sistema de catalogación propio. A ello se han sumado, además, materiales gráficos, escenográficos, musicales y corporales producidos en los distintos talleres, como máscaras, ilustraciones, tótems y composiciones originales.

La iniciativa culmina este viernes con un pasacalle de carácter mitológico con escenografías creadas en los talleres -como La Guarra Cana, el Gigantón o el Saetón-, que concluirá en el aula con la proyección del cortometraje documental MVS, donde se recoge el proceso creativo, los testimonios y las acciones desarrolladas.