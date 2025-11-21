El programa 'Preparadas' en Huelva ha formado a 8.110 mujeres en sus 547 acciones formativas

Visita del delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, a alumnas que participan en diferentes acciones formativas del programa 'Preparadas'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha visitado estos días a 68 mujeres que participan actualmente en diferentes acciones formativas del programa 'Preparadas', una iniciativa de capacitación digital dirigida a mujeres desempleadas en entornos rurales, y en zonas Eraci, que comenzó en octubre de 2023 para extenderse hasta marzo de 2026, y que en la provincia de Huelva ha permitido hasta el momento la participación de un total de 8.110 mujeres a través de 574 acciones formativas impartidas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el titular de Empleo se ha desplazado hasta Cerro de Andévalo, Paymogo, Gibraleón, Paterna del Campo y al Centro Municipal Lazareto de la capital onubense, donde ha tenido ocasión de conocer a las alumnas y al personal docente de estos cursos.

Duarte ha destacado que la iniciativa "supone un importante revulsivo y recurso que la Consejería de Empleo ha querido centrar en las poblaciones de menos de 30.000 habitantes, prácticamente la totalidad de localidades de la provincia, y que se ha desarrollado ya en 49 municipios, esperando completar los 80 antes de su finalización prevista para el próximo mes de junio".

Además, el delegado ha señalado que 'Preparadas' "pretende acercar a las mujeres onubenses aquellos conocimientos y herramientas en el ámbito de digitalización, partiendo de sus conocimientos previos o niveles, ya que nos encontramos grupos de mujeres con perfiles heterogéneos, inquietudes diferentes y eso se nota en las solicitudes de acceso a la formación".

"En este sentido, el programa dispone de un catálogo con 26 acciones formativas diferentes que les permitan mejorar su nivel de empleabilidad o, incluso, fomentar su vocación emprendedora", ha agregado.

El delegado de Empleo también ha explicado que "del total de 547 acciones formativas puestas en marcha resulta una media de 2,39 cursos por alumna, concentrándose el mayor número de acciones formativas impartidas en Huelva y su área metropolitana, destacando el municipio de San Juan del Puerto, la costa occidental, con localidad de Cartaya, y la comarca del Condado, encabezada por Almonte", ha señalado.

Los cursos son gratuitos y tienen una duración de 40 horas lectivas, en modalidad cien por cien presencial, comprendiendo dos áreas formativas: el fomento de la empleabilidad a través del uso de las nuevas tecnologías, siendo un 89,27% de los cursos impartidos hasta el momento en la provincia, y el impulso del emprendimiento en el ámbito digital, resultando un 10,73% de las acciones formativas finalizadas en la provincia.

RONDA DE VISITAS A MUNICIPIOS

En su visita a las distintas poblaciones cuyo propósito ha sido detectar el grado de satisfacción de las alumnas y ritmo de ejecución del programa, Juan Carlos Duarte, ha manifestado "su agradecimiento y el de la Consejería de Empleo, a los ayuntamientos de las localidades con cursos en desarrollo por su disponibilidad y la cesión de espacios municipales para el correcto desarrollo de estas formaciones."

Igualmente, ha descrito el perfil medio de las alumnas participantes, "siendo mujeres mayores de 40 años, en desempleo y con estudios primarios", así como la tipología de cursos seleccionados, "centrados básicamente en búsqueda de empleo, competencias digitales, redacción de documentos o dónde buscar trabajo en internet, entre otros".

La ronda de visitas se ha iniciado en el Cerro de Andévalo, donde el delegado ha tenido ocasión de conocer a las 15 mujeres inscritas en el curso de Factura Electrónica. Hasta el momento se han impartido nueve cursos en el municipio en los que han participado hasta 85 mujeres.

Así, en la localidad de Paymogo se imparte un curso de Proyectos con Canva para 15 mujeres y que se suma a otros tres anteriores con 24 participantes. En Paterna del Campo hay diez mujeres que aprenden Hojas de Cálculo, alcanzando las 25 participantes por el momento en dos cursos ya finalizados. En Gibraleón ya se han impartido hasta 38 cursos, con 394 alumnas formadas, y donde se ha visitado el curso de Inteligencia Artificial, con 18 mujeres matriculadas.

Finalmente, el Centro Municipal Lazareto de la capital lleva ofrecidos cinco cursos, con participación de 25 mujeres, a las que se han sumado otras diez que vienen recibiendo formación en Diseño Gráfico y Páginas Web desde el pasado 10 de noviembre.

Hasta la fecha, el programa 'Preparadas' ha alcanzado 556 municipios andaluces, incluidos 59 barrios y zonas vulnerables de grandes ciudades, y que hasta el momento se han formado más de 68.000 mujeres de la comunidad andaluza a través de 6.105 cursos impartidos en los dos últimos años, lo que supone un 80% del total. Dado el éxito y el impacto de la iniciativa, su ejecución se ha ampliado hasta junio de 2026, con el objetivo de llegar a 85.000 mujeres formadas.