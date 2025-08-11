La Red de Centros de Capacitación Digital forma a más de 400 onubenses durante este curso

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 438 onubenses se han formado durante el curso 2024/2025 en habilidades digitales que les permiten desenvolverse con normalidad en el ámbito telemático, contribuyendo así a su desarrollo personal y profesional. Las acciones formativas son totalmente gratuitas, con una duración de 30 horas, y tienen como principal objetivo reducir la brecha digital entre la ciudadanía.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la formación, que continuará en septiembre, está abierta a toda la población adulta de Huelva que quiera mejorar su capacitación digital, especialmente a colectivos en riesgo de exclusión digital. Los ciudadanos aprenden a manejar herramientas de comunicación como el correo electrónico o las redes sociales, así como a utilizar, entre otras tareas, el certificado digital en transacciones de la vida cotidiana, desde solicitar una cita médica o el pago de impuestos online.

Estas acciones formativas se enmarcan dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales (Digital Skills), que tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión de la ciudadanía en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía. De hecho, los cursos constituyen una oportunidad para adquirir competencias digitales básicas, fundamentales para desenvolverse diariamente en una sociedad donde los servicios esenciales se realizan de forma telemática.

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional puso en marcha esta iniciativa en 2023 y, desde entonces, un total de 1.001 personas se han formado en la provincia de Huelva a través de la Red de Centros de Capacitación Digital, que cuenta con 27 centros públicos de educación permanente (Ceper y Seper) distribuidos por el territorio onubense. Estas acciones formativas son financiadas por la Unión Europea, con fondos Next Generation, y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Para formar a los ciudadanos, la Consejería ha creado y consolidado la Red de centros de Capacitación Digital de Andalucía, formada por un total de 229 centros, de los cuales 228 son centros públicos de educación permanente (Ceper) y sus secciones (Seper), a los que se añade un instituto de enseñanza secundaria en Córdoba.

De los 228 centros Ceper, 13 están ubicados en instituciones penitenciarias, con el propósito de contribuir al desarrollo de competencias digitales en las personas privadas de libertad, favoreciendo su futura reinserción social y laboral. En el último año, 21 centros de la Red de Capacitación Digital han sido reacondicionados para mejorar la conectividad de los espacios, las condiciones acústicas y de iluminación, así como el mobiliario por zonas de trabajo y con diseño Wall-Art.

La red se alinea con una de las prioridades estratégicas de la Junta de Andalucía, que recoge en su Plan de Capacitación Digital (2022-2025) la finalidad de formar a los andaluces en la competencia digital transversal básica, de tal manera que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse con soltura y autonomía en el entorno digital.