El reto de la salud en la era digital centra una nueva edición del Encuentro Provincial Relas en Huelva

XV edición del Encuentro Provincial de la Red Local de Acción en Salud (Relas). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

'El reto de la salud en la era digital, vivir conectados sin desconectarnos de la vida', es el lema de la XV edición del Encuentro Provincial de la Red Local de Acción en Salud (Relas), una actividad que ha reunido este miércoles a técnicos municipales, profesionales sanitarios y representantes de los ayuntamientos adheridos a esta estrategia de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, organizada por el Servicio de Salud Pública de la Delegación de Huelva, la actividad, que ha contado con la asistencia de la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, se ha llevado a cabo con el objetivo de impulsar acciones que fomenten un uso saludable, seguro, crítico y responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), fruto de la preocupación de las localidades participantes por el uso y abuso que de dichas tecnologías hacen determinados colectivos poblacionales y los problemas de salud que esta práctica está provocando.

Así, el programa del encuentro ha incluido cuatro ponencias por parte de expertos centradas en los efectos de las pantallas en el sistema nervioso, sueño, aprendizaje y dependencia digital en las relaciones sociales; la prevención, regulación y uso positivo de la tecnología en niños y adolescentes y el papel fundamental de las familias; la brecha digital y la inclusión de las personas mayores en este apartado; y la atención plena como herramienta de desarrollo para la vida y el bienestar.

Las charlas han concluido con un taller participativo y un espacio de reflexión conjunta sobre posibles respuestas y acciones a poner en marcha.

La convocatoria de este nuevo encuentro Relas se enmarca en el impulso a nivel provincial de esta estrategia de la Consejería de Sanidad, que confiere a los ayuntamientos, como representantes directos de los ciudadanos, la posibilidad de liderar y coordinar en sus territorios las actuaciones de los diferentes sectores, tanto públicos como privados, en este ámbito, contando con la ciudadanía para proteger la salud de la población, cuidando su entorno medioambiental y promoviendo estilos de vida saludables para conseguir una mejor y más sana calidad de vida.

Se basa en la premisa de que el municipio, al ser el espacio más cercano a los ciudadanos, "debe ejercer un rol esencial en la implementación de actuaciones encaminadas a procurar la salud y el bienestar de sus habitantes".

El trabajo de los ayuntamientos y el resto de actores involucrados, con especial presencia de la asociaciones ciudadanas, sigue un proceso de planificación que se concreta en "un instrumento clave": el plan local de salud, que representa una nueva forma de hacer e incorpora la respuesta a los principales problemas y situaciones de riesgo de la localidad en cuestión mediante intervenciones concretas y específicas.

Con la última incorporación hace unos días de Trigueros, ya son 39 los municipios onubenses que se han integrado en Relas desde su comienzo, lo que implica más del 80% de la población de la provincia.

Junto con el abordaje de la temática seleccionada en cada edición, los encuentros anuales de la Red Local de Acción en Salud Relas también posibilitan establecer sinergias e intercambiar experiencias, resolver dudas y compartir buenas prácticas entre los municipios participantes, así como detectar oportunidades de avance y ofrecer herramientas de apoyo ante las problemáticas y dificultades en la elaboración de los planes locales de salud.