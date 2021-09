Ruiz reafirma el compromiso de Andalucía con la coeducación para luchar contra discriminaciones y violencia de género

HUELVA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado esta viernes a los responsables de los planes de igualdad de los centros educativos de Huelva una nueva edición del calendario escolar coeducativo para el curso 2021-22 del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que lleva por título 'Viviendo su sueño. El valor de ser mujer', y que este año presenta la realización de dos calendarios y dos guías para el profesorado para Educación Primaria y Secundaria.

"Uno de nuestros principales objetivos es la evaluación constate con el fin de mejorar. Por eso, aunque el formato mantiene la misma línea de cursos anteriores, en esta ocasión hemos realizado un calendario dirigido a Primaria, con ilustraciones de nuestras doce mujeres protagonistas cuando eran niñas y más actuales, y otro a Secundaria, en este caso con fotografías, que van acompañados de una guía didáctica con propuestas de actividades adaptadas a cada etapa educativa", ha explicado Ruiz en un comunicado.

La máxima responsable de las políticas de igualdad ha subrayado que "este año el calendario lleva por título 'Viviendo su sueño. El valor de ser mujer' en el que se representa y se da visibilidad a mujeres andaluzas actuales y referentes en sus campos".

Ha destacado que se ha hecho una selección de 12 mujeres de todas las provincias de Andalucía y que abarcan "ámbitos muy diversos". "Es muy importante que en el imaginario colectivo de nuestro alumnado estén muy presentes mujeres que destacan en profesiones desempeñadas mayoritariamente por hombres, las profesionales seleccionadas son una pequeña muestra de todo el talento femenino que tiene Andalucía", ha manifestado.

Ruiz ha incidido en que el título de este proyecto, que cumple su tercera edición, "está muy relacionado con la vida de nuestras protagonistas, ya que muchas de ellas están destacando profesionalmente en ocupaciones que desde pequeñas querían desempeñar y que, en muchas ocasiones, han estado y están mayoritariamente ocupadas por hombres, por lo que son mujeres con trabajos vocacionales, tenían un sueño y lograron conseguirlo, dejando a un lado los estereotipos y venciendo los roles de género que aún están arraigados en algunas profesiones".

Las protagonistas de este calendario coeducativo 2021/2022 son Inmaculada Idáñez Vargas (Almería) en septiembre --agricultora y cooperativista--; Charo Rincón Méndez (Sevilla) en octubre --policía nacional y tiene una medalla de la OTAN y un Distintivo de Paz--; Isabel María Moreno Almagro (Jaén) en noviembre --magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén--; Dolores Peña Gañete (Cádiz) en diciembre --una firme defensora de los derechos de las personas con discapacidad y busca conseguir ciudades y pueblos más accesibles e inclusivos para todas las personas--; o Hiba Malek (Marruecos y Cádiz) en enero --con solo doce años llegó a España tras una dura travesía y en 2021 ha recibido un Premio a la mejor Trayectoria Académica en la Educación Secundaria--.

Además está Marithania Silvero Casanova (Huelva), en febrero --matemática y en 2019 recibió el premio Vicent Caselles por haber resuelto un problema planteado hacía más de 30 años--; Eva Araujo Vergara (Sevilla) en marzo --bombera y se convirtió en la primera bombera de Andalucía--; Remedios Zafra Alcaraz (Córdoba) en abril --escritora, ensayista y experta en cultura digital--; Laura Baena Fernández (Málaga) en mayo --la presidenta del Club de Malasmadres que es un movimiento social con más de un millón de madres imperfectas que reclaman que ser madres no las penalice laboralmente-- o Estrella Morente Carbonell (Granada) en junio --cantaora y artista--.

También participan Lucía Marín (Jaén) en julio --directora de orquesta y ha dirigido orquestas muy importantes como la Orquesta Nacional de España, Radiotelevisión Española o la Filarmónica de Málaga--, y en agosto está Eva González Navas (Málaga) --jugadora de fútbol sala que ha cumplido su sueño de ser capitana de la Selección española femenina de fútbol sala sub-21--.

La consejera ha apuntado que "este proyecto se pone en marcha para educar al alumnado andaluz en los principios de igualdad de trato y equidad de género, sin estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener los chicos y las chicas". En esta misma línea, ha resaltado que "la coeducación es un eje esencial en la estrategia, por ello este calendario, que se trata de una iniciativa que busca promover la igualdad de género en los centros docentes y hacer visible la contribución social y la trayectoria de mujeres andaluzas que forman parte de nuestro progreso y desarrollo".

Del calendario se van a realizar 16.000 copias (8.000 de Primaria y 8.000 de Secundaria) y 16.000 copias de guías didácticas (8.000 de Primaria y 8.000 de Secundaria). La mayoría se distribuirán entre los centros educativos de Andalucía gracias a la colaboración de la Consejería de Educación y Deporte, así como a los Centros Provinciales de la Mujer de Andalucía, a los Servicios Centrales y al Centro de Documentación María Zambrano del IAM.

Asimismo, Ruiz ha avanzado que los días 25 y 26 de octubre se va a celebrar en Málaga el II Congreso Andaluz de Coeducación que está destinado a reforzar la coeducación para conseguir una sociedad "más igualitaria y libre de sexismo y violencias machistas". "Vamos a profundizar en el análisis de la situación a través de los planes de igualdad en los centros educativos y poniendo en valor las buenas prácticas", ha asegurado.

También ha señalado que se van a desarrollar materiales coeducativos para la etapa de Infantil y de primera infancia --cero a seis años-- a través de una metodología adaptada a la edad, centrada en cuentos coeducativos. Además, ha añadido que se va a continuar trabajando la prevención de la violencia de género con población adolescente a través de iniciativas "novedosas y muy visuales".

Del mismo modo, ha destacado como "fundamental" la orientación profesional de niñas hacia sectores masculinizados o infrarrepresentados por mujeres. "Continuaremos centrándonos en las carreras STEM, y concretamente en el sector de la industria, porque en Andalucía las mujeres ocupadas en las TIC apenas son el 20%", ha manifestado.

Además, ha adelantado que se lanzará la campaña del juguete no sexista y no violento. "Es primordial que la educación en igualdad empiece con juegos y juguetes que no limiten nuestras capacidades y nuestro talento en función de nuestro sexo o nuestro género, además que sean un elemento para la educación propia de valores como la solidaridad, el respeto o la empatía", ha referido. Así como, la formación a las familias a través de las AMPA, "porque la educación en igualdad comienza en casa".

"MI SUEÑO ES UNA ANDALUCÍA MÁS JUSTA"

La presentación del calendario se ha desarrollado en la delegación territorial de Educación y Deporte en Huelva junto a los responsables de los planes de igualdad de los centros escolares. La consejera ha estado acompañada de la directora del IAM, Laura Fernández, la delegada de Educación y Deporte, Estela Villalba, el delegado de Igualdad, Manuel Antonio Conde, la asesora de programa del IAM en Huelva, María Martín, y la matemática onubense Marithania Silvero.

"Mi sueño es alcanzar una Andalucía más justa, igualitaria y libre de violencias machistas y para ello tenemos que trabajar desde la infancia para dejarle a nuestras niñas y niños un futuro sin discriminaciones, sin sexismo y sin violencia. Estamos convencidas que la coeducación es la solución. Y por eso no cesaremos de coeducar en igualdad, respeto y diversidad", ha concluido Ruiz.