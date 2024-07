El SAE incorporará a 12 grandes firmas de Huelva en el proyecto EuresT Andalucía-Algarve

HUELVA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce entidades y empresas pertenecientes a los sectores económicos estratégicos de la provincia de Huelva se incorporarán como socios colaboradores en del proyecto de cooperación transfronteriza Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve 2024-26 (Eures-T) para la promoción de la movilidad laboral.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, una semana después del lanzamiento en Huelva de la quinta edición de este proyecto, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, acompañado por representantes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal (IEFP), socios institucionales para el desarrollo del proyecto, han mantenido un encuentro informativo con los responsables de estas doce entidades, que se sumarán como socios colaboradores en distintos grupos de trabajo que hoy se les han presentado.

Las doce entidades y empresas que se sumarán serán la Autoridad Portuaria de Huelva, Fundación Cepsa, DOP Jabugo, Fundación Caja Rural, Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), Fundación Atlantic Copper, la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Atalaya Mining, Sandfire MATSA, Transromán SL y Agro Martín SL., con el objetivo de fomentar la cooperación transnacional e interregional.

Duarte ha anunciado que el proyecto, puesto en marcha en 2017, por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del SAE, y por el Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal, y en el que se integran hasta 20 socios, "ofrecerá en este nuevo periodo 2024-26, mayor cobertura, visibilidad y acercamiento entre ambas regiones gracias a los nuevos impulsos de la economía y política europea, en particular los relacionados con la economía verde, azul y digital".

"De ahí que queramos que estén presentes cada uno de los sectores económicos que desarrollan y velan por la prosperidad y el potencial indudable de nuestra provincia, lo que no ha llevado a querer incorporar hasta 12 nuevos socios colaboradores, entre organizaciones y grandes empresas de Huelva en el marco de su quinta edición", ha añadido.

Esta iniciativa, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, está cofinanciada por la Comisión Europea, el SAE y el IEFP, para ejecutar un plan de trabajo que integrarán y representarán a los 20 socios con el objeto de generar el mayor impacto posible en el conjunto de Andalucía y el Algarve.

ESPECIALIZACIÓN DE SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS PARA EL EMPLEO

Otra de las novedades de la quinta edición del Eures-T Andalucía-Algarve permitirá ofrecer información específica en la nueva Oficina del SAE de Lepe, gracias a su ubicación estratégica, tal y como indicó la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en su visita a la localidad lepera para la inauguración oficial de estas nuevas instalaciones.

Al respecto, Blanco manifestó que "la nueva oficina del SAE en Lepe permitirá dar un servicio más directo y cercano a trabajadores y empresas con el objeto de acercar este proyecto para la movilidad laboral y toda la información que genera de una manera ágil, rápida y detallada sobre las prestaciones que ofrece Eures-T".

Según los datos de registrados por Oeste Eurest A-A, y gracias al impulso de las redes sociales y la información publicada en su dirección web en la visibilidad e impulso de la efectividad de las contrataciones transfronterizas, las atenciones y servicios se han incrementado en más de un 200%, sobre todo en el periodo de diciembre de 2023 a marzo de 2024, incrementándose el número de eventos donde han participado más de 2.500 personas trabajadoras, desempleadas, estudiantes o empleadoras.

En este sentido, se formalizaron más de 2.100 contratos de ciudadanos portugueses en la provincia de Huelva. Durante el primer semestre de 2024, Eures-T ha atendido a 874 personas trabajadoras de las cuales 164 fueron consultas personalizadas formuladas a través de la Ventanilla digital Oeste --https://www.eures-andalucia-algarve.eu/oficina-oeste/--, y el resto fueron contactadas a través de eventos organizados o participados por la red de socios que integran el proyecto.

EURES-T ANDALUCÍA-ALGARVE

Iniciado en 2017, el proyecto Eures-T Andalucía-Algarve está liderado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del SAE, en coordinación con la delegación territorial en el Algarve del Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal.

Es una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea cuyas principales entidades beneficiarias en el actual proyecto 2024/26, además de los Servicios Públicos de Empleo antes referidos, son la Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Eurociudad del Guadiana AECT, la associação Tertulia Algarvia , la associação para o desenvolvimento do Baixo Guadiana (Odiana), el sindicato Comisiones Obreras de Andalucía y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva.

Igualmente, forman parte de este proyecto como entidades asociadas el Servicio Público de Empleo (SEPE), la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), Associacão Empresarial da Região do Algarve (NERA), la Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN) y la Diputación Provincial de Huelva a través de su oficina Europa Direct.

También formar parte la Mancomunidad de Islantilla, la União Geral de Trabalhadores (UGT Portugal) y la Unión General de Trabajadores de Andalucía, (UGT Andalucía), la Segurança Social a través del Centro Distrital de Faro, la Autoridad para las Condiciones de Trabajo en Portugal (ACT), la Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), la Fundación Andalucía Emprende, la Cámara de Comercio de Ayamonte y las Universidades de Huelva y el Algarve.