Un total nueve funciones de La Red Andaluza de Teatros Públicos recorrerán la provincia de Huelva durante mayo

Archivo - Obra 'Pies de Gallina'. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa de la Consejería de Cultura y Deporte gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, desarrollará durante el mes de mayo una nueva programación en la provincia de Huelva con nueve espectáculos de danza y teatro, además del programa, Abecedaria, dirigido a público escolar.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los municipios de Aracena, Cartaya, Almonte, Valverde del Camino y Lepe serán escenario de una oferta que combina creación contemporánea, espectáculos familiares y propuestas para público escolar y adulto.

La programación arrancará el 6 de mayo, a las 12,00 horas en Aracena con el programa Abecedaria y la función 'Isla del Tesoro', de la compañía Inhabitants, un viaje en el que los personajes deberán reconocer el bien y enfrentarse al mal, cuestionándose qué son realmente los tesoros y si los malvados tienen derecho al perdón. Otra cita del programa escolar llegará también a la localidad el día 20 a las 10,00 horas con 'La Maestra - Andereño', de la compañía Anita Maravillas, una obra que invita a crecer en libertad.

Por su parte, Cartaya acogerá tres funciones de danza a lo largo del mes. El 13 de mayo a las 20,00 horas será el turno de Ana F. Melero y Luna Sánchez con 'Pies de gallina'. El día 14 llegará la propuesta de Marco Vargas y Chloé Brûlé, 'Las 24', un collage de ritmos latinos sin perder la estética flamenca que caracteriza a esta pareja. Al día siguiente, la coreógrafa y bailarina Laura Morales presentará 'Un dúo', obra ganadora del Certamen Coreográfico MuDanzas 2024.

La localidad de Almonte contará también con una función del programa Abecedaria el 14 de mayo a las 10,00 horas, a cargo de la compañía Truca Circus, que presentará 'El círculo', una obra sobre la amistad y las dificultades para establecer nuevas relaciones. Valverde del Camino también se suma a esta programación con dos funciones de 'Bobo', de la compañía Periferia Teatro, el 20 de mayo, a las 10,00 y a las 12,00 horas.

La programación concluirá el 27 de mayo, a las 12,30 horas, en Lepe con 'El desván de los hermanos Grimm', de Escenoteca, un recorrido por el siglo XXI a través de un espacio lleno de objetos que invitan a compartir recuerdos.

PLENARIO DE LA RED ANDALUZA DE TEATROS PÚBLICOS

El Centro de Desarrollo Turístico y Empresarial de Motril acoge del 5 al 7 de mayo el Plenario de la Red Andaluza de Teatros Públicos, un encuentro que reúne a profesionales del sector para analizar, compartir y avanzar en la gestión cultural en Andalucía.

La jornada inaugural comenzará el 5 de mayo con la recepción de participantes y la presentación institucional, seguida de varias sesiones centradas en el análisis de la programación general de la Red Andaluza de Teatros Públicos (RATP) durante 2025 y otros programas del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música.

El 6 de mayo estará dedicado a la formación y el debate profesional, con ponencias sobre accesibilidad en espacios escénicos, propiedad intelectual en espectáculos públicos y gestión de recursos técnicos. Además, se celebrará una mesa de reflexión sobre la participación en ferias nacionales de artes escénicas, con representantes de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español.

El encuentro finalizará el 7 de mayo con una sesión dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión cultural, antes del acto de clausura.

La Red Andaluza de Teatros Públicos busca convertir los escenarios andaluces en puntos de encuentro entre el público y la creación contemporánea con una programación que refleja la diversidad de lenguajes y formatos. Esta iniciativa que favorece el acceso de la ciudadanía a las artes escénicas promueve la circulación de compañías y contribuye a vertebrar la oferta cultural en los municipios andaluces.