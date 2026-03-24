Victoria Galloso y Águeda Vázquez analizan este miércoles en Huelva la figura del poeta Juan Ramón Jiménez

Cuadro de Juan Ramón Jiménez realizado por el artisita Daniel Vázquez Díaz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone un encuentro con las profesoras de la Universidad de Huelva Victoria Galloso y Águeda Vázquez para conversar sobre el poeta de Moguer en una intervención titulada 'Juan Ramón Jiménez, dentro (y fuera) del Museo de Huelva'.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la charla partirá desde el retrato realizado por el pintor nervense Daniel Vázquez Díaz, y que fue el último antes de su fallecimiento. La cita con la pintura y la literatura será el miércoles, 25 de marzo, a las 19,30 horas en el Museo de Huelva.

El retrato objeto de la charla tiene por título 'Último retrato de Juan Ramón Jiménez' y está datado en 1958. El autor de la obra y el poeta se conocieron gracias a la afición común a la pintura, que los llevó a estudiar a Sevilla en 1886 y a fraguar una estrecha relación hasta el final de sus días. Así, este retrato es el último que se conoce de Juan Ramón Jiménez antes de morir.

Victoria Galloso y Águeda Vázquez abordarán la historia de los retratos del Premio Nobel a partir de esta obra y, además, compartirán los avances de su investigación sobre el análisis del matrimonio Jiménez-Camprubí en el paisaje conmemorativo onubense, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su huella en la ciudad.

Doctora en Filología por la Universidad de Salamanca con la tesis 'El léxico de los estudiantes preuniversitarios en el distrito universitario de Salamanca', Victoria Galloso forma parte del Centro de Investigación en pensamiento contemporáneo e innovación para el desarrollo social, junto a Águeda Vázquez, investigadora predoctoral en la misma universidad. Vázquez ha ganado el Premio Zenobia Camprubí de la Cátedra Juan Ramón Jiménez en los años 2023 y 2025 y el Premio Nacional de Jóvenes Investigadores en 2017.

MATRIMONIO JIMÉNEZ-CAMPRUBÍ

El matrimonio de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí tuvo lugar el 2 de marzo de 1916, tres años después de haberse conocido, en la ciudad de Nueva York, comenzando así un matrimonio de "amor incondicional" que marcaría la trayectoria vital y profesional del autor. El apoyo de su esposa a la creación de su obra fue tal que en la entrega del Premio Nobel en 1956 agradecería su contribución con estas palabras: "Mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora de este premio. Su compañía, su ayuda, su inspiración de 40 años ha hecho posible mi trabajo. Hoy me encuentro sin ella desolado y sin fuerzas".

Dos años más tarde su amigo Daniel Vázquez le retrataría en el único cuadro que conserva el Museo de Huelva del poeta onubense más universal. El pintor Vázquez Díaz se situaba entre el realismo y el cubismo, destacado retratista y paisajista. Dentro de su obra se reseñable la decoración mediante frescos de unas salas del monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera. Está considerado una figura clave en la pintura española de mediados del siglo XX y una referencia para los pintores renovadores y vanguardistas de la época.