Los accidentes laborales en la provincia de Jaén bajan un 6,75% en los primeros cuatro meses del año

Reunión de la Comisión Provincial de Riesgos Laborales - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén ha registrado un total de 1.894 accidentes con baja laboral desde enero hasta abril de 2026, que suponen una bajada porcentual del 6,75 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2025. En números absolutos equivale a 137 siniestros menos que de enero a abril de 2025.

La delegada del Gobierno de la Junta en funciones, Ana Mata, que ha presidido la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL), ha destacado que hay que seguir mejorando y reduciendo las cifras, algo que solo es viable con "la implicación unánime y rotunda de todas las partes implicadas en prevención: empresas, trabajadores y administraciones", que han de "continuar intensificando esfuerzos para combatir la siniestralidad, muy especialmente la de mayor gravedad".

Mata ha añadido que desde la Comisión, el objetivo "claro y contundente" ha de ser "continuar trabajando por consolidar una cultura de la seguridad y salud laboral, que requiere la integración de la prevención en todos los puestos y en todos los centros de trabajo, que sea un asunto de prioridad absoluta siempre".

En general, los accidentes han bajado en la provincia en todos los grados. Concretamente, de enero a abril de 2025 hubo cuatro víctimas mortales, y en el mismo periodo de 2026, no se ha registrado ninguna. Los de carácter grave, se ha pasado de 38 siniestros en 2025 a 37 en 2026 (uno menos), y la bajada en los leves es de 132 menos (de 1.989 a 1.857).

Este cómputo se refiere a accidentes con baja laboral que han sido recepcionados por la autoridad laboral --la Delegación de Empleo, a través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén--.

Respecto a los accidentes en jornada de trabajo han sumado un total de 1.709 (-7,02 por ciento) y no se han producido víctimas mortales, cuando en el mismo periodo de 2025 se registraron dos fallecidos. A ello se le suman 35 casos que han sido de carácter grave --los mismos que en 2025--, y 1.674 leves --7,05 por ciento menos, que en números absolutos suponen 127 accidentes menos).

En cuanto a los siniestros que acontecen al ir o al volver del trabajo, han sumado 185, lo que supone ocho menos que en 2025. Concretamente, se han registrado 183 leves --cinco menos--; mientras que se han registrado tres graves --uno menos que el año anterior--, y no ha habido víctimas mortales en desplazamientos --hasta abril en el año 2025 hubo dos--.

El índice de incidencia --que mide los accidentes de trabajo en relación a la población trabajadora-- ha bajado en la provincia. Así, de enero a abril de 2026, con respecto al mismo periodo de 2025, el índice de incidencia ha bajado un 11,38 por ciento en la provincia de Jaén.

En los primeros cuatro meses de 2026 ha aumentado en Jaén un 4,91 por ciento la población afiliada a la Seguridad Social, lo que equivale a 10.167 trabajadores más. Por tanto, tal y como ha indicado la delegada "hay más trabajadores, y menos accidentes".

En cuanto a los sectores de actividad, no se puede hacer la comparativa por un cambio metodológico. Y es que bajo el epígrafe de "accidente mortal" se incluyen todos los fallecimientos producidos a consecuencia de un accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de la gravedad inicial.

A su vez, pasa a considerarse la actividad económica del centro de trabajo en el que el trabajador está dado de alta en la Seguridad Social.

La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales está conformada por todas las partes implicadas en prevención: empresas, sindicatos y administraciones, y su cometido es coordinar esfuerzos en materia de prevención, seguridad y salud, con el fin de mejorar entre todos las condiciones laborales en el ámbito provincial.