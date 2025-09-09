Agricultura destina más de 600.000 euros a la mejora de tres caminos rurales en Úbeda (Jaén) desde 2019

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha destinado desde el año 2019 más de 600.000 euros para el acondicionamiento de tres caminos rurales en Úbeda (Jaén).

Así lo ha destacado la delegada territorial del ramo, Soledad Aranda, en la visita que ha realizado este martes al camino La Hoya del Negro, donde ha añadido que en la provincia se han invertido 32,9 millones de euros en más de 350 kilómetros de 171 caminos de 88 municipios.

En el caso de Úbeda, los tres acondicionados son el Camino de Calatrava con una inversión de 148.000 euros, suma similar invertida también por parte del Ayuntamiento; el Camino de Valdejaén, dentro del Plan Itínere que se encuentro casi finalizado, y el Camino rural de la Hoya del Negro con una inversión de 125.000 euros.

"En total, 605.000 euros. Una inversión que se realiza conscientes de la necesidad de esta en un municipio en el que la agricultura y el olivar tienen un peso específico muy importante", ha afirmado la delegada territorial.

Estas obras se están ejecutando actualmente debido a la erosión por las aguas de escorrentía. Lo que ha producido desestabilización del terreno y caída del talud que sostiene el propio camino municipal Hoya del Negro, con la consecuente reducción y pérdida parcial de la calzada transitable por la maquinaria agrícola.

Por ello, la actuación en este camino incluye el desbroce de los márgenes para, posteriormente, escarificar, refinar el camino y realizar la compactación del plano de fundación, lo que conllevará una instalación adecuada de señalización durante la ejecución de las obras.

"Hablamos de una provincia eminentemente agrícola cuyo papel protagonista lo juega la comarca de La Loma y Úbeda, por ello, seguimos trabajando desde la suma de esfuerzos y el compromiso institucional para conseguir mejores resultados", ha señalado Aranda.

Por otra parte, ha valorado el impacto del Plan Itínere iniciado en 2019, con el que se ha ayudado a detectar que los municipios menos poblados o en los que el índice de ruralidad es mayor cuentan con menos recursos para poder abordar la modernización de sus infraestructuras rurales. Pero, a su vez, tiene un gran impacto en sus economías la actividad agraria, por lo que este plan surge con la voluntad de ofrecer una solución a esta necesidad.