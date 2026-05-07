La alergia al polen de olivo centra en Jaén el congreso Alergosur con más de 170 especialistas en alergología

La 54ª Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La alergia al polen del olivo centra, desde este jueves y hasta el próximo sábado 9 de mayo, la 54ª Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur), que reúne en la capital jiennense a más de 170 especialistas en Alergología, tanto facultativos alergólogos como profesionales de Enfermería y otros expertos en esta especialidad médica, para tratar también otros problemas de salud de esta especialidad médica, como el asma grave.

El programa científico de este congreso científico aborda algunos de los principales retos actuales de la alergología y la inmunología clínica. Entre otros temas figuran el futuro de los tratamientos biológicos, la alergia a frutos secos o los ácaros, cómo mejorar el abordaje de la urticaria crónica o el síndrome de activación mactocitaria. Se lleva a cabo también un taller práctico sobre alergopalinología, según ha detallado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota.

El polen de olivo ha tenido un protagonismo especial en esta reunión por su elevada relevancia clínica en Andalucía y sobre todo en la provincia de Jaén. El programa incluirá sesiones centradas en el perfil de sensibilización molecular a la floración de este árbol, sus implicaciones clínicas y terapéuticas, así como en los criterios de selección y respuesta a la inmunoterapia en pacientes sensibilizados.

El jefe de servicio de Alergología del Hospital Universitario de Jaén y coordinador de este encuentro sanitario, Manuel Alcántara Villar, ha subrayado al respecto que "en Jaén, hablar de alergia al polen de olivo es tratar de una realidad muy presente en la vida de miles de pacientes. Hemos empezado hoy a compartir conocimiento científico y avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados y eficaces en este problema de salud".

El congreso cuenta, además, con un programa sobre 'La Enfermería de Alergología: seguridad, educación y atención especializada', en el que se abordan cuestiones relacionadas con la técnica inhalatoria, la administración segura de inmunoterapia, la atención a pacientes con necesidades especiales, el papel de estos profesionales en el Hospital de Día de Alergología o en su consulta monográfica de urticaria crónica.

Alergosur ha convocado también los premios a las mejores comunicaciones orales, para reconocer la calidad científica de los trabajos presentados, tanto en el ámbito médico como en el de Enfermería, junto a homenajes a profesionales eméritos y espacios de convivencia profesional. El programa completo de esta reunión está disponible en: https://alergosurjaen2026.es/ALERGOSUR2026

Más de 2,5 millones de andaluces padecen algún tipo de alergia, lo que representa el 25% de la población urbana y el 15% de la rural. La mayoría de estas patologías están relacionadas con pólenes, sobre todo las gramíneas y el de olivo, y se manifiestan en la mayoría de los casos como rinoconjuntivitis y asma bronquial.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén por suplencia, Ana Mata, ha asistido a la apertura de este encuentro de expertos.