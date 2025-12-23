Avanza el trámite medioambiental para el proyecto de construcción de 1.100 viviendas en Jaén, junto a las vías del tren

Los delegados (i) con representantes de la junta de compensación. - JUNTA

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está avanzando en el trámite medioambiental necesario para el proyecto de construcción de 1.100 viviendas en Jaén, en una zona limítrofe a las vías del ferrocarril y las calles Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, en el Bulevar.

Así lo ha indicado este martes en una nota la delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María José Lara, tras la reunión que ha mantenido con representantes de la junta de compensación del citado sector urbanístico SUP II-1 y que también ha contado con el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras.

Lara ha informado en este encuentro del inicio del proceso de desafectación de la vía pecuaria que discurre por este sector urbanístico. Al respecto, ha aludido al compromiso autonómico para que, tras el correspondiente trámite realizado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se avance "en el desbloqueo de la urbanización de esta importante zona de Jaén, con el objetivo de propiciar la construcción de cerca de 1.100 viviendas".

Ha señalado, además, que el trabajo coordinado de los técnicos de la delegación y de los promotores urbanísticos "ha sido fundamental para poder dar solución a este problema". "Y así demostrar nuestro compromiso con el desarrollo de la ciudad de Jaén, ya que es una zona que lleva muchos años esperando esta urbanización", ha destacado.

Por su parte, el delegado territorial de Fomento ha apuntado que, "gracias a este procedimiento de desafectación, los promotores ya están más cerca de poder obtener la licencia de obras para comenzar la urbanización y así hacer realidad el desarrollo de Jaén". Igualmente, ha subrayado el compromiso de la Junta "con la generación de vivienda y el desarrollo de las ciudades".

Más de 1.100 viviendas, 10.000 metros cuadrados de suelo destinado a uso terciario, más de 35.000 metros cuadrados de zonas verdes y 25.000 para uso dotacional a lo que se deben sumar más de 800 plazas de aparcamiento en superficie son algunos de los números de este proyecto.

"Una apuesta clara para que Jaén siga creciendo y para que se refuerce la economía de la capital, con una clara apuesta del sector privado por la construcción de viviendas", ha declarado Contreras.