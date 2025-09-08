La Carolina celebrará la II Feria de la Perdiz el 27 de septiembre

LA CAROLINA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de La Carolina celebrará la II Feria de la Perdiz el próximo 27 de septiembre con una programación que incluye la celebración de dos certámenes gastronómicos: por un lado, el concurso profesional de elaboraciones con perdiz y, por otro, el concurso popular de paté de perdiz.

Se trata de un evento que pone en valor las "tradiciones culinarias" de la localidad, con especial protagonismo para el "emblemático paté de perdiz", "y que supone un importante impulso para los negocios locales vinculados a la gastronomía y al turismo".

Así se ha destacado desde el Ayuntamiento tras la presentación de esta segunda edición, en un acto que ha contado con el alcalde, Cristóbal Pérez, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, entre otros.

Esta última ha explicado que la Consejería colabora con esta feria a través de la marca de calidad diferenciada de Andalucía Gusto del Sur, que busca la promoción de los productos andaluces en el mercado.

"Este festival gastronómico que cuenta con el apoyo de la administración andaluza para poner en valor un producto tan valioso y tan importante para La Carolina, para su comarca y para la provincia de Jaén como es el paté de perdiz", ha afirmado Aranda.

Ha añadido que el paté de perdiz es, junto al aceite de oliva, una seña de identidad de este territorio y, además, forma parte de Gusto del Sur. Una marca diferenciada que "no es sólo un logotipo, sino una herramienta que conlleva un arduo trabajo de certificación al más alto nivel de exigencia, cumpliendo con las normativas europeas".

En Gusto del Sur, una de cada cuatro de las 200 entidades adheridas son de la provincia de Jaén, la que mayor representatividad tiene de toda Andalucía. La delegada ha explicado además que, del total de 501 productos agroalimentarios representados, el 80 por ciento se corresponden con aceite de oliva jiennense.

"Precisamente, el paté de perdiz y el aceite de oliva virgen extra se darán la mano en esta Feria de la Perdiz de La Carolina de la mano de la Consejería en maridajes y platos que, además, de ser muestra de nuestra capacidad productora, también es ejemplo de una magnífica gastronomía que nace de nuestra tierra agrícola y ganadera", ha apuntado la delegada.