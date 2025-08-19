La Consejería de Fomento acometerá obras en el Polígono Los Retiros, de Huelma (Jaén), para atender la demanda

Zona de los Polígonos Los Retiros donde se va a actuar. - JUNTA

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) acometerá obras de urbanización en una solar, titularidad de la Junta, en el Polígono Los Retiros, de Huelma (Jaén), para atender la demanda de parcelas por parte del sector industrial.

La actuación, licitada por 282.149 euros, ha recibido ofertas de siete empresas interesadas en su ejecución, según ha informado este martes en una nota el Gobierno andaluz.

En concreto, las obras se llevarán a cabo en la manzana C de Los Retiros, donde se procederá a urbanizar una nueva calle de apertura, así como la redistribución y rediseño de las acometidas de suministros, para proceder a su reparcelación.

Tras haberse aprobado el pasado mes de julio el Estudio de Detalle, el Proyecto de Urbanización y su Anexo Ambiental por el pleno municipal, la Consejería de Fomento ha puesto en marcha este proyecto. Permitirá obtener varias parcelas con un formato más acorde a la demanda de la industria de la zona, garantizando para las unidades que resulten de esta división todos los suministros de electricidad, saneamiento, agua potable, red de telefonía y fibra óptica.

La consejera, Rocío Díaz, ha destacado "los beneficios" que va a suponer esta actuación. "Las obras en el polígono harán posible la división de un solar en diversas parcelas para uso industrial, donde las empresas podrán desarrollar sus proyectos, fomentando así el crecimiento económico de la provincia", ha comentado.

La intervención en esta parcela cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y comenzará con los trabajos de movimientos de tierra previos a las obras urbanización.

El proyecto de obra contempla la ejecución de un nuevo vial, para el que se ejecutarán obras de destierro, zanjeado para instalaciones, compactaciones de firmes y distribución de pavimentos de acerado y calzada. Las obras de urbanización contemplan la redistribución de la red eléctrica, telefonía, fibra óptica y sistema separativo de recogida de aguas sucias con redes independientes de saneamiento y pluviales.

Asimismo, está programada una red de distribución de agua potable, a través de tubería de polietileno de alta densidad. La intervención finalizará con la ejecución de los acerados y los pavimentos, los trabajos de albañilería para los monolitos de las redes de electricidad y agua potable y la instalación de alumbrado público en la calle de nueva apertura, con farolas solares de batería incorporada.