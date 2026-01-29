El delegado de la Junta en Jaén señala la "relevancia humana" del servicio de acogimiento familiar de Cruz Roja

Visita al servicio de acogimiento familiar de Cruz Roja en Jaén. - JUNTA

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, ha señalado la "relevancia humana" del servicio de acogimiento familiar y de adopción que Cruz Roja desarrolla en la provincia, al tiempo que ha expresado "el firme compromiso" de la Junta con esta labor.

Así lo ha indicado durante un encuentro con profesionales implicados en este trabajo, en la que ha estado acompañado por presidente de la organización humanitaria en Jaén, Miguel Ángel Maldonado, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo.

Estrella ha aplaudido la labor de Cruz Roja y de las familias que componen este servicio: "Procura a los niños y niñas de acogida las oportunidades que se les habían arrebatado, al tiempo que proporciona a las familias el cariño de estos pequeños que han pasado por situaciones complicadas y que, a través de ellos, encuentran un hogar en el que desarrollar su proyecto de vida", ha destacado.

Este servicio de Cruz Roja, que cuenta con la colaboración económica de la Junta, tiene por objetivo informar y capacitar a las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar y la adopción, además de orientarles y asesorarles a la hora de tomar decisiones, actuando únicamente en las primeras fases del procedimiento de acogimiento familiar. El fin es ayudar a Apraf-A, la Asociación para la Promoción del Acogimiento en Andalucía, en estos procesos.

El delegado ha abordado con profesionales de los equipos interdisciplinares encargados (compuestos por psicólogos y trabajadores sociales) el proceso que siguen para "impulsar el acogimiento familiar". Una vía que ha considerado coo "la mejor alternativa para el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes tutelados por la Junta y que viven en centros de protección donde están perfectamente atendidos, pero siempre buscando que encuentren un hogar".

Igualmente, ha valorado el trabajo de las entidades del tercer sector y humanitarias que, como Cruz Roja, "son la herramienta canalizadora" de las políticas sociales que se impulsan desde el Gobierno andaluz, "en este caso dirigido a los más jóvenes, a los niños y niñas más vulnerables".