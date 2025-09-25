Elena González destaca el valor del deporte en la mejora de la salud mental en Jaén

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, en la nueva edición de la 'Champions League por la Salud Mental', en Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha asistido este jueves a la entrega de premios con motivo de la celebración de una nueva edición de la 'Champions League por la Salud Mental', organizada por la Comisión Andaluza de Deportes y Salud Mental, formada por Faisem, la Federación de Salud Mental de Andalucía, el Programa de Salud Mental, la Federación 'Primera Persona', Universidad de Almería y la colaboración del Ayuntamiento de Jaén.

La Champions League por la Salud Mental es un torneo de fútbol siete en el que compiten los campeones de las liguillas provinciales en Andalucía. "Esta actividad tiene un doble objetivo: Por un lado, se celebra una jornada deportiva y cultural con una importante participación de la ciudadanía y, por otro, se fomenta la actividad física de forma regular y mantenida en el tiempo a través de los respectivos torneos provinciales", ha enfatizado González en una nota.

Además, se han organizado actividades lúdicas paralelas, entre ellas, unas clases de balonmano y datchball, una gymkhana con pruebas de destreza o ingenio por equipos de juegos tradicionales y populares, así como senderismo por la vía verde y un aerobithon.

Los participantes son usuarios de FAISEM, la Unidad de Salud Mental de Jaén, Apaem, Afemac, IES 'Santa Catalina de Alejandría', IES 'Las Fuentezuelas' y diversas asociaciones y entidades implicadas. Precisamente, el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (Pesma- A), cuyo borrador ultima la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, incorporará el proyecto anual de actividad física y deporte que impulsa la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

El estudio, elaborado por la Comisión Andaluza de Deporte y Salud Mental de Faisem, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte y la Universidad de Almería, concluye que los programas de actividad física inclusiva no sólo mejoran la salud física y el bienestar mental de los pacientes, sino también reduce los gastos sanitarios y fomenta la inclusión social y la recuperación de las personas con trastorno mental grave.

En concreto, el grupo experimental, conformado por 78 pacientes, ha logrado importantes mejoras en la composición corporal, en la condición física y en la reducción del tabaquismo (el 65% fuma diariamente una media de 16 cigarrillos), además de constató un mayor bienestar psicológico y disminuyeron las recaídas, las hospitalizaciones y el consumo de psicofármacos, que se han traducido en un ahorro medio por persona y mes de casi 127 euros en gasto farmacológico y hospitalario en nueve meses.