Expohuelma celebra sus 40 años en Huelma (Jaén) como "referente nacional" de desarrollo rural y ganadero

HUELMA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina (Expohuelma)celebra desde este jueves y hasta el domingo sus 40 años como "referente nacional" de desarrollo rural y ganadero.

Así se ha puesto de relieve en la inauguración de este evento, que tiene lugar en el Pabellón Municipal Sebastián Martos de Huelma (Jaén) con más de 70 expositores. La alcaldesa, Ana María Guzmán; la vicepresidenta tercera de la Diputación de Jaén, Pilar Parra, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, entre otros, han participado en este acto.

"Expohuelma proyecta al exterior la riqueza del Parque Natural de Sierra Mágina, además de haberse consolidado como referente nacional de desarrollo rural y ganadero", ha destacado la consejera, quien ha añadido que "transciende fronteras" y "ya es una cita anual destacada en Andalucía y de relevancia nacional".

La muestra nació en 1984 como una iniciativa del Ayuntamiento de Huelma para dinamizar la economía local y promocionar el turismo en la comarca meridional de la provincia de Jaén. En sus primeras ediciones, tenía un carácter eminentemente local, centrado en la exposición comercial de productos y servicios del municipio.

Sin embargo, en 1992 adoptó su actual denominación como 'Expohuelma. Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina', con el objetivo de convertirse en un escaparate de referencia para los municipios de la comarca y otras áreas naturales de Andalucía.

En este sentido, García ha valorado "el papel destacado del Parque Natural en la feria, ya que es un escaparate esencial para mostrar la riqueza natural, cultural y paisajística de la zona". Tras aplaudir "la diversidad y apuesta de los diferentes expositores", se ha centrado en el de este espacio protegido.

"En él, se presenta su amplia oferta de equipamientos de uso público, incluyendo áreas recreativas, senderos señalizados y rutas que permiten descubrir un entorno de extraordinaria biodiversidad, fauna, flora y paisajes de gran belleza".

A su juicio, además, Expohuelma "es una oportunidad única para acercar a la ciudadanía los valores ambientales de Sierra Mágina". También ha considerado que "es una ocasión extraordinaria para fomentar el respeto por la naturaleza y promover un turismo sostenible que beneficie a los municipios del entorno".

Concretamente, el Parque Natural de Sierra Mágina ofrece un total de 17 senderos señalizados que recorren una gran variedad de paisajes, adaptados a todos los niveles. El Centro de Visitantes Mata Bejid, situado entre Cambil y Huelma, ofrece información sobre todas las posibilidades de este espacio y organiza actividades de dinamización ambiental.

FERIA GANADERA

Por otra parte, la consejera ha explicado que, "a lo largo de sus 40 años de historia, Expohuelma ha evolucionado hasta consolidarse como un evento multisectorial que reúne a empresas de todos los ámbitos económicos de Andalucía, manteniendo siempre una especial atención al sector primario".

En este contexto, ha valorado que la actividad ganadera haya adquirido un protagonismo creciente, con la puesta en marcha del Certamen de Ganado Autóctono de la Comarca de Sierra Mágina. "Ha contribuido a la revalorización de razas en peligro de extinción, con la participación de 29 de las 42 razas autóctonas catalogadas en nuestra comunidad", ha detallado.

En la inauguración de la Feria Ganadera, que celebra su 25ª edición en el marco de Expohuelma, García ha subrayado que "la labor de estas especies en el medio natural es esencial, siendo las responsables del mantenimiento de la vegetación y de los ecosistemas".

"Su presencia favorece el asentamiento de la población y su fijación al territorio, pero, además, es un factor que actúa de potente aliado contra los incendios forestales que, por desgracia, están asolando zonas del norte de España en estas semanas", ha apuntado. Como ejemplo, ha mencionado la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de la Junta de Andalucía, "una red que se mantiene gracias a los rebaños, dando valor y reconocimiento a la labor tradicional del pastor".

El feria reúne ejemplares de ganado equino, bovino, asnal, aviar, ovino, porcino y caprino, y acoge el Encuentro de Razas Ganaderas en Peligro de Extinción de Andalucía, con una destacada presencia de razas en exposición y subasta. Se exhiben razas autóctonas como la blanca andaluza, payoya, blanca celtibérica (todas de caprino), merina de Grazalema, así como razas aviares cedidas por la Diputación Provincial de Córdoba: andaluza azul, moduñas, sureña, utrerana franciscana, utrerana negra, utrerana y perdiz, entre otras.

También están presentes el asno andaluz y la vaca pajuna, ambas en peligro de extinción, esta última protagonista del XIV Concurso Morfológico Nacional, junto al chato murciano, que participa por primera vez en Expohuelma.

EXHIBICIÓN

En el marco de la muestra, además, ha habido una exhibición de la unidad canina especializada (UCE) en la detección de cebos y cadáveres, equipo que sirve de apoyo a la labor de vigilancia de los Agentes de Medio Ambiente.

"Esta unidad contribuye no sólo a su función inicial, la detección del veneno, en las inspecciones urgentes tras la localización de algún supuesto cebo o cadáver envenenado, sino, además, y tal vez como la mejor de sus habilidades, en las inspecciones preventivas a la creación de un importante efecto disuasorio, por la preocupación ante la posibilidad de ser sorprendido", ha explicado.

En 2024, en la provincia de Jaén, se realizaron 33 inspecciones ejecutadas de manera general en función del registro provincial histórico de casos de envenenamiento y de zonas de mayor riesgo de venenos o en zonas de presencia de especies amenazadas. "La mayor parte han sido negativas en la localización de veneno", ha precisado.

A continuación, ha participado en la suelta de un ejemplar de busardo ratonero, tras un periodo de recuperación en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Jaén. El ave fue recogida por un particular el pasado 19 de mayo tras sufrir un traumatismo craneal provocado por un atropello en la carretera que Porcuna y Arjona.

"Cada animal que logramos recuperar y devolver a la naturaleza es una victoria en la lucha por la biodiversidad en nuestra tierra", ha dicho. Asimismo, ha advertido de que el busardo ratonero "es una especie especialmente resiliente, capaz de adaptarse a diversos hábitats y convivir con la presencia humana".

AMENAZAS

Durante el acto de la liberación, ha alertado sobre las principales amenazas que enfrenta la fauna silvestre en Andalucía, mencionando la electrocución como una de las principales causas de mortalidad.

No obstante, ha acogido positivamente los avances en prevención: "El número de apoyos eléctricos corregidos va en aumento, tanto en líneas de Endesa como en instalaciones particulares, lo que demuestra el compromiso conjunto por proteger nuestra fauna", ha aseverado.

La consejera ha insistido en que "la Junta continúa trabajando en la detección de apoyos peligrosos mediante la colaboración entre los Agentes de Medio Ambiente y los equipos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), especialmente en zonas sensibles donde habitan especies amenazadas.

En la misma línea, ha tenido palabras de agradecimiento para los voluntarios que, sobre todo en zonas urbanas, participan en la recuperación de pequeñas aves que abundan en núcleos de población como vencejos, aviones o golondrinas.

García ha reconocido "la importancia de esta red de ciudadanos altruistas --en Huelma hay dos vecinos que pertenecen a ella--, que ha servido para recuperar en el último año una cifra cercana a 400 de ejemplares de las citadas especies".