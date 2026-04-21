El Hospital de Jaén acoge una sesión formativa sobre ciberseguridad en dispositivos médicos

Sesión formativa sobre ciberseguridad en dispositivos médicos. - JUNTA

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro Puerta de Andalucía del Hospital Universitario de Jaén ha acogido la jornada formativa 'Ciber IoMT en el entorno sanitario: Dispositivos médicos conectados y ciberseguridad, entornos seguros para el paciente'.

Se trata de una iniciativa desarrollada con la colaboración de diferentes instituciones y programas europeos, nacionales y regionales y orientada a reforzar la seguridad de la tecnología sanitaria conectada, según ha informado en una nota el Gobierno andaluz.

La jornada ha contado con la directora gerente del Hospital de Jaén, María Belén Martínez, y parte del equipo directivo del centro. Este encuentro, que se desarrolla en toda la comunidad andaluza, tiene como objetivo compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas en ciberseguridad aplicada al ámbito sanitario.

Durante la sesión, se han abordado contenidos clave relacionados con el contexto del IoMT (Internet of Medical Things) en sanidad y su impacto directo en la seguridad del paciente. El IoMT engloba al conjunto de dispositivos y sistemas sanitarios conectados a la red como monitores, equipos médicos o aplicaciones; que permiten recopilar, transmitir y analizar datos clínicos en tiempo real, facilitando una atención más coordinada y basada en la información.

También se han analizado lecciones aprendidas a partir de casos reales, la protección de la cadena de suministro desde la contratación pública, el gobierno seguro de sistemas críticos y el papel de la inteligencia artificial en los entornos sanitarios.

La jornada ha incluido también una mesa redonda en la que profesionales han compartido experiencias sobre la aplicación práctica del IoMT en la asistencia sanitaria, poniendo en común retos y oportunidades vinculados a la digitalización del sistema.

El encuentro se ha estructurado en diferentes ponencias a lo largo de la mañana. La bienvenida institucional ha estado a cargo de la directora gerente del Hospital de Jaén, y el subdirector provincial TIC de Jaén, Juan Carlos Caño.

A continuación, Virgilio Galiano, responsable de Seguridad Provincial de Jaén, ha abordado el contexto del IoMT en sanidad; Eva Moren, de la Dirección del Plan Estratégico de Seguridad del Paciente del SSPA, ha analizado el impacto de la ciberseguridad en la seguridad del paciente; y Emilio Manzaneda, técnico de sistemas del Equipo Provincial TIC de Jaén, ha expuesto lecciones aprendidas a partir de casos reales.

Tras una pausa, la jornada ha continuado con la intervención de José Amate, jefe del Servicio de Electromedicina del Hospital Universitario de Jaén, sobre el riesgo de terceros y la protección de la cadena de suministro. Le ha seguido José Antonio Pérez, director económico-administrativo y de Servicios Generales del hospital, quien ha tratado la ciberseguridad y el gobierno de sistemas críticos en el contexto del IoMT y la inteligencia artificial.

Posteriormente, se ha celebrado una mesa de experiencias moderada por Miguel Ángel Ortega, del Gabinete Provincial, centrada en la práctica asistencial. La clausura ha corrido a cargo de Manuel Jimber, responsable de Seguridad TIC del Servicio Andaluz de Salud.