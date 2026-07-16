En libertad 'Quequé' tras permanecer detenido en Salamanca por una reclamación judicial de Madrid

SALAMANCA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca ha acordado la libertad para Héctor de Miguel ('Quequé), el humorista detenido por un delito de desobediencia por el que está siendo investigado en un juzgado de Madrid.

El investigado ha pasado a disposición judicial del juez de Salamanca tras ser detenido la noche de este miércoles por la Policía en ejecución de una orden de busca y captura dictada por el órgano judicial madrileño.

En su comparencia ante el juez titular de la plaza 1 de Salamanca, 'Quequé' se ha acogido a su derecho a no declarar, pero ha facilitado un domicilio donde poder ser notificado, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

El magistrado de Salamanca ha acordado su puesta en libertad. Así, queda a disposición del juez de Madrid que dictó la orden de busca y captura en el marco de las diligencias por desobediencia que instruye por desoír los requerimientos para que cumpliera la pena que le fue impuesta en una sentencia condenatoria.

La puesta en libertad del humorista se produce tras su detención este pasado miércoles cuando se encontraba en su ciudad natal, Salamanca, ante la existencia de la referida reclamación judicial por parte de un juzgado de Madrid.

Héctor de Miguel, que ha nacido en la capital salmantina en 1977, es un humorista y locutor español cuyo último gran proyecto en la radio ha sido el informativo satírico Hora Veintipico en la Cadena SER, programa que presentó y dirigió hasta principios de 2026.

Además de Hora Veintipico, De Miguel es recordado a por haber dirigido y copresentado el programa radiofónico de humor La Vida Moderna junto a David Broncano e Ignatius Farray en la misma emisora, el cual estuvo en antena hasta el año 2022 y fue galardonado con un Premio Ondas en 2018.

Su actual situación judicial coincide con otros procedimientos abiertos en su contra como el del Tribunal de Instancia número 6 de Valladolid como supuesto autor de un delito de coacciones y cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones y acoso y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En el año 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él igualmente al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa de radio en las que animaba a dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.