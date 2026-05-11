El Hospital de Úbeda (Jaén) acoge el acto 'Enfermeras que inspiran' con motivo del día internacional de la profesión

Celebración del Día de la Enfermería en el Hospital de Úbeda - JUNTA DE ANDALUCÍA

ÚBEDA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El salón de actos del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén) ha acogido el acto conmemorativo del Día Internacional de la Enfermera, organizado por el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén, una jornada de reconocimiento y visibilización de la profesión enfermera bajo el lema 'Enfermeras que inspiran'.

En este encuentro ha participado la delegada en funciones del Gobierno de la Junta de Andalucía por suplencia, Ana Mata; el director gerente del Área, Diego Alcalde; la directora de Enfermería, Lucía Mónica Pérez; y la vicepresidenta primera del Colegio de Enfermería de Jaén, Alicia Trujillo.

La actividad ha reunido a profesionales sanitarios, equipo directivo y trabajadores del Área en torno a un mensaje centrado en el valor humano, científico y social de las enfermeras, destacando su liderazgo y su contribución esencial a la salud de la población.

En este contexto, esta Área Sanitaria ha promovido la convocatoria de relatos compartidos 'Enfermeras que inspiran', una iniciativa dirigida a profesionales del Área para reconocer experiencias inspiradoras relacionadas con los cuidados, la docencia, la investigación y la gestión sanitaria.

La propuesta ha permitido recoger testimonios cargados de humanidad, ciencia, compromiso y vocación de servicio, reflejando el impacto que las enfermeras tienen tanto en la vida de las personas atendidas como en sus propios equipos profesionales. Durante el acto se ha llevado a cabo la lectura pública por parte de las asistentes de algunos de los relatos presentados a la convocatoria, poniendo voz a historias de acompañamiento, superación, liderazgo silencioso y dedicación diaria.

Los textos compartidos evidencian la cercanía, compromiso profesional y capacidad de escucha que caracterizan a las enfermeras en todos los ámbitos asistenciales, así como su papel clave en la transformación y mejora continua del sistema sanitario.

Asimismo, se ha reconocido la participación de todas las personas autoras, quienes recibirán un diploma de reconocimiento por su colaboración en esta iniciativa. Los relatos podrán formar parte además de una exposición y de un dossier digital institucional, con el objetivo de preservar y difundir estas experiencias dentro del ámbito sanitario y entre la ciudadanía.

Por último, durante el acto, se han entregado a los asistentes unas chapas conmemorativas de este día. Desde el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén se ha destacado y agradecido la participación de los profesionales en la iniciativa así con su compromiso para garantizar cuidados seguros y de calidad.