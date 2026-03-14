El Hospital Universitario de Jaén incorpora doce nuevos sillones para Hemodiálisis

Visita de la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Jaén, Elena González, al Hospital Universitario de Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Jaén, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha reforzado su dotación en equipamiento asistencial con la incorporación de doce nuevos sillones hidráulicos destinados al área de Hemodiálisis, una actuación orientada a mejorar el confort de los pacientes durante los tratamientos y optimizar las condiciones de trabajo del personal sanitario.

Tal y como ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, la adquisición de estos sillones ha supuesto una inversión de 35.138 euros, y forma parte de una actuación más amplia que ha permitido renovar también trece camillas hidráulicas para distintas áreas del centro hospitalario. En conjunto, esta mejora del mobiliario clínico ha contado con una inversión global de 75.048 euros, de los que 39.910 euros se han destinado a las camillas.

Por su parte, la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Jaén, Elena González, ha visitado el hospital para conocer de primera mano el nuevo equipamiento y ha destacado que "la incorporación de estos sillones para Hemodiálisis supone un avance importante para mejorar la comodidad de los pacientes que reciben este tratamiento de forma periódica, así como para facilitar el trabajo de los profesionales que los atienden".

En este sentido, González ha subrayado que "la Junta de Andalucía mantiene un compromiso firme con la modernización de los centros sanitarios, dotándolos de equipamientos que incrementan la seguridad, la ergonomía y la humanización de la asistencia sanitaria".

Por su parte, la directora gerente del centro, María Belén Martínez, ha señalado que "la renovación del mobiliario clínico incide directamente en la calidad asistencial, especialmente en áreas de alta demanda como Hemodiálisis, al proporcionar mayor comodidad a los pacientes y mejores condiciones para el desempeño de los profesionales".

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la Consejería de Sanidad para la mejora continua de los recursos materiales del sistema sanitario público en la provincia de Jaén, con el objetivo de ofrecer una asistencia "cada vez más moderna, segura y centrada en las personas".

Por su parte, la incorporación de este mobiliario se suma además a otras inversiones recientes realizadas en el hospital. Entre ellas destaca la adquisición de 163 nuevas camas articuladas destinadas a los centros Materno-Infantil y General, que permitirán renovar las utilizadas hasta ahora y mejorar la capacidad de movilización, seguridad y descanso de los pacientes durante su hospitalización.

"Estas nuevas unidades han supuesto una inversión superior a los 353.000 euros y representan un importante avance en confortabilidad para los pacientes ingresados, además de favorecer una mayor movilidad durante su estancia hospitalaria", ha indicado la delegada territorial.

Asimismo, el hospital ha renovado recientemente trece camas articuladas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con una inversión superior a 265.000 euros, mejorando así la atención a pacientes críticos.

A estas actuaciones se suma también la inversión de 3,1 millones de euros en equipamiento electromédico, que ha permitido incorporar nuevos ecógrafos para Radiodiagnóstico, incubadoras para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, lámparas de quirófano, electrocardiógrafos, respiradores para UCI, desfibriladores, así como un nuevo mamógrafo y un arco quirúrgico.