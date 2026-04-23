El Hospital Universitario de Jaén organiza la IV Jornada del ADN

Jornadas ADN del Hospital Universitario Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Jaén, en colaboración con la asociación Más Visibles, y la Unidad de Atención Integral al Paciente con Enfermedades Minoritarias (Uaipem), celebra la IV Jornada del ADN: 'La belleza de lo raro a través del arte y el diseño', una iniciativa que combina divulgación científica, creación artística y sensibilización social en torno a las enfermedades raras.

La jornada tendrá lugar en el Patronato de Asuntos Sociales de Jaén, reuniendo a profesionales sanitarios, alumnado de diseño, pacientes y público general en un espacio de encuentro interdisciplinar que busca acercar el ADN a una mirada más humana, creativa e inclusiva. El acto contará con la asistencia de la directora gerente del Hospital Universitario de Jaén, María Belén Martínez.

El programa comenzará a las 17,10 horas con la ponencia 'ADN: el diseño de la vida', a cargo de residentes de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Jaén, quienes ofrecerán una aproximación divulgativa sobre el papel del ADN en la construcción de lo que nos hace únicos.

A las 17,30 horas, el alumnado de 4º del Grado en Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Diseño Estación Diseño (Granada) presentará 'ADN en movimiento: historias en stop motion', una serie de piezas audiovisuales que exploran, desde el arte, las enfermedades raras y las vivencias asociadas a ellas.

El acto de apertura institucional tendrá lugar a las 17,45 horas, con la participación de autoridades, entre ellas la directora gerente del Hospital Universitario de Jaén.

Posteriormente, a las 18,00 horas se desarrollará 'Diseñar lo invisible: arte, enfermedad y experiencia', donde estudiantes de 3º de Diseño compartirán algunos de los proyectos más destacados de la exposición, incorporando testimonios reales de pacientes, familiares y profesionales.

Tras un coloquio abierto al público a las 18,45 horas, la jornada continuará con la visita a la exposición y un encuentro informal a partir de las 19,00 horas. El cierre artístico, previsto a las 19,45 horas, consistirá en una intervención escénica que fusiona arte, movimiento y expresión.

En el marco de esta edición, se han dado a conocer los ganadores del concurso de diseño de cartel y vídeo. El reconocimiento ha recaído en el equipo formado por Sheila Román Cortés, Ana López Callejas, Ainhoa Frías Moya y Alicia Navalón Parra, autoras del proyecto audiovisual en stop motion '¿Qué es ser especial?'. La pieza aborda las enfermedades raras --concretamente la osteogénesis imperfecta-- a través de la historia de un niño, poniendo el foco en la inclusión, la empatía y la visibilización social.

DÍA INTERNACIONAL DEL ADN

El 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN, una fecha que conmemora el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. Esta efeméride fue impulsada por el Congreso de los Estados Unidos en 2003 y coincide además con la culminación del Proyecto Genoma Humano, un hito logrado gracias a la colaboración internacional de científicos que permitió descifrar la secuencia completa del genoma humano.

El ADN es la molécula que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos, junto con el ARN. En sus secuencias se encuentra el código necesario para la formación de proteínas, esenciales para el funcionamiento de los organismos. Se organiza en cromosomas durante la división celular, y cada gen constituye un fragmento de ADN responsable de expresar características hereditarias concretas. Presente en el núcleo celular y en las mitocondrias, el ADN está formado por bases nitrogenadas --adenina, guanina, citosina y timina-- cuyo orden determina nuestro código genético.

Con esta iniciativa, el Hospital Universitario de Jaén y Más Visibles reafirman su compromiso con la divulgación, la innovación y la humanización de la salud, apostando por el arte y el diseño como herramientas clave para comprender y dar visibilidad a realidades poco frecuentes.