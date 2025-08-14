El Hospital Universitario de Jaén renueva su central de telemetrías cardiacas

Visita de la delegada de Salud, Elena González, al Hospital de Jaén - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Gestión Clínica del Hospital Universitario de Jaén ha renovado su central de telemetrías en el área de hospitalización tras la incorporación de diez equipos de monitorización telemática para el cuidado del paciente cardiópata, lo que ha supuesto un gasto de 48.338 euros.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha visitado el centro para conocer estos equipos, junto a la directora gerente del Hospital Universitario de Jaén, María Belén Martínez, y el director de la Unidad de Cardiología, Juan Carlos Fernández.

La telemetría cardiaca es un método para monitorizar continuamente el ritmo cardíaco de un paciente, permitiendo la detección de arritmias y otros problemas del ritmo. Este tipo de monitorización se utiliza para identificar el tipo de arritmia y guiar el tratamiento adecuado para restaurar un ritmo cardíaco normal.

La monitorización de los pacientes hospitalizados en esta área exige datos del paciente en tiempo real y continuos centralizados y vigilados 24 horas por los profesionales de la unidad. Para poder dar respuesta a sus pacientes, el hospital ha incorporado nuevos equipos, dotando la unidad con una decena de telemetrías centralizadas en dos puestos de control.

Los equipos de última tecnología permiten al paciente desplazarse por el área y fuera de él sin necesidad de detener la monitorización gracias a la conectividad inalámbrica de estos, preparados para detectar hasta 25 tipos de arritmias basado en algoritmo multi-derivadas, proporcionando datos y alarmas del paciente en todo momento en tiempo real.

Además, la instalación permite obtener información del paciente para toma de decisiones clínicas a través de un teléfono inteligente o tableta sin importar dónde se encuentre y establecer una conexión de manera simultánea con centrales de otras unidades. Una arritmia es la pérdida de la secuencia rítmica normal del corazón, un ritmo distinto al ritmo normal --denominado ritmo sinusal-- y que se produce por una alteración del sistema eléctrico del corazón.