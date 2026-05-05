El Hospital Universitario de Jaén se suma al Día Mundial de Higiene de Manos

Una de las actividades con motivo del Día Mundial de Higiene de Manos. - JUNTA

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Jaén se suma este martes, 5 de mayo, a la celebración del Día Mundial de la Higiene de Manos promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este año se celebra con el lema 'La acción salva vidas'.

Para ello, ha preparado un amplio programa de actividades dirigidas a sensibilizar tanto a profesionales como a estudiantes, pacientes y acompañantes sobre la importancia de una correcta higiene de manos para prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS).

En concreto, desde el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del centro hospitalario se han organizado diversas iniciativas con el objetivo de reforzar la prevención de infecciones y fomentar buenas prácticas entre la ciudadanía y los profesionales sanitarios, según ha informado en una nota la Junta de Andalucía.

Entre las actividades, destaca tres espacios simultáneos de carácter formativo y divulgativo, que se realizan, por primera vez, con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén (UJA).

En la primera sala se proyectan de manera continua vídeos explicativos sobre la relevancia de la higiene de manos y las consecuencias que las IRAS pueden tener sobre los pacientes. Estas piezas audiovisuales han sido elaboradas con la participación de profesionales de distintas unidades asistenciales del hospital jiennense.

En una segunda sala se ha instalado la denominada habitación de los errores, una recreación de una habitación hospitalaria en la que los asistentes pueden identificar fallos relacionados con las precauciones de aislamiento, el uso incorrecto de guantes, la disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas o la manipulación inadecuada de dispositivos invasivos, entre otros aspectos.

La tercera actividad consiste en un taller práctico de higiene de manos, en el que se utiliza luz ultravioleta para comprobar la correcta técnica de lavado y desinfección. Además, se ha entregado material divulgativo a los participantes.

La OMS hace hincapié en que la higiene de manos sigue siendo la más efectiva para la prevención de infecciones. Para garantizar su desarrollo y éxito, es fundamental la implicación directa de los profesionales sanitarios y de los pacientes, el compromiso decidido de líderes y gestores sanitarios y el respaldo de los responsables de las políticas de salud, con el objetivo de situar la higiene de manos como una medida preventiva prioritaria en los centros sanitarios.

MEDIDAS

Aproximadamente, un siete por ciento de los pacientes ingresados en hospitales puede llegar a desarrollar alguna infección relacionada con la asistencia sanitaria, muchas de las cuales pueden prevenirse mediante una higiene de manos adecuada, realizada en el momento oportuno y de forma correcta.

Junto al lavado con agua y jabón, pueden utilizarse soluciones desinfectantes hidroalcohólicas, accesibles a toda la ciudadanía y de gran eficacia para reducir la transmisión de microorganismos.

La campaña de este año pone también el foco en el uso adecuado de los guantes, ya que su utilización incorrecta puede generar una falsa sensación de seguridad y favorecer la transmisión de gérmenes multirresistentes. Los guantes no sustituyen la higiene de manos, sino que la complementan, y deben utilizarse siempre tras una correcta desinfección o lavado.

Con esta iniciativa, el Hospital Universitario de Jaén reafirma su compromiso con la seguridad del paciente, la prevención de infecciones y la promoción de una cultura sanitaria basada en la prevención y la responsabilidad compartida.