La II Marcha y Desayuno Saludable frente al cáncer de colon se celebrará en Jaén el 20 de marzo

Presentación de la II Marcha y Desayuno Saludable frente al cáncer de colon. - JUNTA

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Jaén ha presentado este lunes la II Marcha y Desayuno Saludable con motivo del Mes Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebrará el próximo 20 de marzo.

La iniciativa --impulsada por el equipo de Oncología Médica del centro y organizada por la directiva del Grupo de Estudios de Oncología Digestiva Andaluza (Geoda)--, tendrá como punto de encuentro el Parque Andrés de Vandelvira, en el Bulevar, y un recorrido de unos tres kilómetros, tras el que habrá un desayuno saludable.

Su presentación ha contado con la delegada territorial de Sanidad, Elena González; la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López; y la directora gerente del hospital jiennense, María Belén Martínez.

Además, han estado acompañadas por dos especialistas de la Unidad de Oncología, Rosario Dueñas y y Nieves Gómez, que han señalado la importancia de fomentar hábitos de vida saludables y reforzar la prevención frente a uno de los tumores con mayor incidencia en la población.

En este sentido, González ha subrayado la necesidad de continuar impulsando acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, destacando que "la prevención, la detección precoz y la adopción de estilos de vida saludables son herramientas fundamentales para reducir la incidencia y la mortalidad asociadas al cáncer de colon", según ha informado la Junta.

También la concejala de Deportes ha hecho hincapié en la importancia de la prevención y ha valorado que este evento "une dos elementos fundamentales en la política deportiva" que se impulsa desde el Ayuntamiento: la promoción de la salud y el fomento de la actividad física.

"Creemos firmemente que el deporte no es solo competición. El deporte es también prevención, bienestar y calidad de vida. Actividades como esta marcha nos recuerdan que caminar juntos puede ser mucho más que hacer ejercicio: es también una forma de concienciar, de visibilizar y de apoyar a quienes luchan contra esta enfermedad", ha comentado.

INCIDENCIA

La marcha se convoca por segundo año consecutivo con el objetivo de dar visibilidad al cáncer de colon, actualmente el tumor más frecuente en España con 44.924 casos registrados en 2024 y el segundo en mortalidad, con 11.142 fallecimientos. Pese a su elevada incidencia, esta patología tiene una menor presencia mediática en comparación con otras enfermedades.

De ahí que, a través de esta iniciativa, Geoda y el servicio de Oncología Médica buscan también desarrollar actividades que mejoren la calidad de vida de los pacientes con tumores digestivos, impulsar acciones que contribuyan a la prevención de procesos oncológicos, promover la investigación en oncología digestiva de forma transversal y reforzar la calidad asistencial oncológica en Andalucía mediante actividades científicas.

Los especialistas recuerdan que, aunque en los últimos años se han producido avances relevantes en la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer colorrectal en España, su impacto sigue siendo muy importante en términos de incidencia y mortalidad.

La II Marcha y Desayuno Saludable pretende fomentar el ejercicio físico y la alimentación equilibrada como medidas preventivas para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de colon en la población general, así como mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se encuentran en tratamiento oncológico.

El evento se llevará a cabo el 20 de marzo en diversas localidades andaluzas. En Jaén tendrá una duración aproximada de tres horas, entre las 11,00 y las 14,00 horas. El punto de encuentro será el Parque Andrés de Vandelvira. La organización anima a los participantes a acudir preferentemente con ropa deportiva de color azul y blanco.

La jornada comenzará con una sesión de estiramientos colectivos entre las 11,00 y las 11,30 horas. Posteriormente, habrá una conexión conjunta con distintos medios de comunicación para difundir mensajes de prevención dirigidos a la población general. A continuación tendrá lugar la marcha, con un recorrido aproximado de tres kilómetros, que finalizará con un desayuno saludable para los participantes.

El evento cuenta con el patrocinio de Delical --grupo Lactalis especializado en nutrición para pacientes oncológicos-- y Adecco, empresa de selección de personal y consultoría de recursos humanos, así como con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer en Jaén.